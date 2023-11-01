01 ноября 2023, 12:22

Самостоятельная запись на флюорографию стала доступна в Подмосковье

Пресс-служба Минздрава МО
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Жители Подмосковья теперь сами смогут записываться на флюорографию. Раньше это мог сделать только медработник.

«Флюорография позволяет на ранней стадии выявить различные опасные заболевания органов дыхания. Исследование необходимо проходить ежегодно и мужчинам, и женщинам. Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Сервис доступен для тех, кто не проходил обследование больше года. Записаться на флюорографию можно по телефону 122, через портал госуслуг « Здоровье », инфомат в поликлинике. Диагностика выполняется бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина
01 ноября 2023, 13:29
Компания «Мострансавто» пригласила водителей на работу
АО "Мострансавто"
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Компания «Мострансавто» объявила набор сотрудников. Соискателям предлагают официальное трудоустройство, стабильная заработная плата и социальный пакет в крупнейшей транспортной компании региона.

Всего в Мострансавто трудятся более 15 тысяч сотрудников. Чтобы стать водителям предприятия, кандидат должен соответствовать ряду критериев: иметь среднее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D.

Для сотрудников компании предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах «Мострансавто», бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до девяти тысяч рублей за аренду жилья, увеличенный отпуск и другие льготы.

С актуальными вакансиями компании можно ознакомиться на официальном сайте, а также по телефону Единого центра подбора персонала: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
01 ноября 2023, 13:25
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 ноября
Фото krasivoe-foto.ru
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В минувший вторник, 31 октября, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится с 1 по 3 ноября.

Сегодня ожидается теплая погода - днем температура поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 11. Будет переменная облачность, без существенных осадков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
01 ноября 2023, 13:08
Около 120 рабочих мест появится на производстве деталей для приборостроения в Солнечногорске
Мининвест МО
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Компания «Квалитет» запустит в индустриальном парке «Есипово» новое предприятие в сфере высокоточной токарно-фрезерной металлообработки. Проект реализуют при содействии Корпорации развития Московской области.

«Объем инвестиций компании „Квалитет“ в реализацию проекта составит более 500 миллионов рублей. На новом производстве создадут 120 рабочих мест для жителей Подмосковья», - подчеркнула заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Производство планируют запустить в третьем квартале 2024 года. За счет увеличения производственных площадей, компания рассчитывает увеличить производственные мощности на 50%. Продукцию будут применять в производстве медицинского оборудования, кабельной промышленности и других отраслях.

«Несмотря на огромный ассортимент различных узлов, деталей и механизмов, многие элементы найти на рынке бывает достаточно сложно. Особенность нашего предприятия в том, что это не серийное производство, каждый проект не похож на другой, мы работаем по конструкторской документации заказчика», - прокомментировал генеральный директор компании «Квалитет» Максим Кустарев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции
01 ноября 2023, 13:07
Вокзал на станции Фаустово капитально отремонтировали в Воскресенске
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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На станции Фаустово в Воскресенске капитально отремонтировали здание вокзала. На его территории провели благоустройство — платформы вымостили брусчаткой, выставили кустарники и установили новое освещение.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, здание вокзала было построено в 1864 году. Там полностью обновили кровлю и фасад, укрепили фундамент, а также восстановили архитектурные элементы декора. На вокзале появились новые окна, входная группа и система освещения.

Работы провели и на территории здания. Платформы вымостили брусчаткой, высадили кустарники и туи и заменили уличные светильники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Ремонтные работы

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