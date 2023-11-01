Самостоятельная запись на флюорографию стала доступна в Подмосковье

«Флюорография позволяет на ранней стадии выявить различные опасные заболевания органов дыхания. Исследование необходимо проходить ежегодно и мужчинам, и женщинам. Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Сервис доступен для тех, кто не проходил обследование больше года. Записаться на флюорографию можно по телефону 122, через портал госуслуг « Здоровье », инфомат в поликлинике. Диагностика выполняется бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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