Самбисты из Подмосковья заняли пять призовых мест на Кубке России

Вице-чемпионом в спортивном самбо в категории свыше 98 килограммов стал Степан Солдатенков из городского округа Королев. Павел Сараев, представляющий городской округ Пушкинский, завоевал бронзу в весе до 53 килограммов. Кирилл Харьков из Сергиево-Посадского округа занял третье место в весовой категории до 88 килограммов.

Кроме того, Артур Чичков из Королева и Павел Дрямов из Серпухова также показали высокие результаты, заняв третьи места в различных весовых категориях. Кубок России по самбо прошел в городе Кстово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны.

Церемония награждения победителей состоялась в Кремле.

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