Самбистка из Воскресенска представит Московскую область на первенстве ЦФО

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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 11 по 26 апреля. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Электрички на участках Тверь - Бологое, Тверь - Торжок и Бологое - Угловка будут ходить по скорректированному расписанию. Отмечается, что большую часть поездов в этот период отменят.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог - работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».