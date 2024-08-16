16 августа 2024, 20:53

Самбистка из Мытищ Эльмира Кахраманова завоевала кубок мира

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В финале Кубка мира в городе Чолпан-Атамира состязались сильнейшие самбисты. Первое место заняла мытищинская спортсменка Эльмира Кахраманова.

Финал Кубка мира по самбо стартовал в Киргизии, где сборная России добилась значимых результатов. Первым золотым призером в весовой категории до 54 килограмм стала мытищинская самбистка, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира Эльмира Кахраманова. Ее тренер Юрий Гончаров также удостоился поздравлений.

Призовые места заняли также Яна Джумаева, Екатерина Оноприенко, Таисия Киреева и Дарья Речкалова. Победу в соревнованиях по спортивному самбо среди мужчин одержали Харун Тлишев, Али Дагоев, Аслан Абазов и Артем Осипенко.

Впереди у сборной России чемпионат мира по самбо в Марокко.

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Спортсмены Мытищи
16 августа 2024, 22:16
Экскурсии для детей участников СВО проведут в Солнечногорске с 1 сентября
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С началом нового учебного года сотрудники Мемориального музея-заповедника Дмитрия Ивановича Менделеева и Александра Александровича Блока городского округа Солнечногорск организуют экскурсионные программы для детей участников специальной военной операции. Ребятам покажут усадьбу Шахматово в деревне Тараканово.

Детям бойцов СВО продемонстрируют достопримечательности Мемориального музея-заповедника Дмитрия Ивановича Менделеева и Александра Александровича Блока. Экскурсии проведут с 1 сентября.

Вопросы поддержки детей, а также организации патриотических мероприятий обсудили на совещании заместителя главы городского округа Солнечногорск Виктории Кураковой с сотрудниками усадьбы Шахматово.

«Скоро начало учебного года, поэтому отдельно вынесли на обсуждение вопрос об экскурсиях для школьников и детей из семей бойцов СВО - это особенно удобно при наличии у ребят Пушкинской карты», - отметила Виктория Куракова.

Также на встрече наметили и другие совместные мероприятия с участием управления культуры администрации.

Усадьба Шахматово находится в деревне Тараканово, где поэт Александр Блок провел лучшие годы жизни, сблизился со своей музой и женой Любовью Менделеевой. По подсчетам филологов, здесь он написал около 300 стихотворений.

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Солнечногорск Экскурсии Школьники
16 августа 2024, 22:14
Свыше 200 спортсменов примут участие в чемпионате по гребле в Сергиевом Посад
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Спортсмены из Подмосковья приняли участие в чемпионате России по гребному слалому. Мероприятие проходит в Сергиево-Посадском городском округе с 14 по 19 августа.

Соревнования начались с внеконкурсной программы, на которой зрители впервые увидели новую динамичную категорию «спринт-гонка». В этой дисциплине среди каноэ-одиночек победу одержал Игорь Михайлов, представляющий Подмосковье.

«Этот старт это что-то новое и интересное в нашем виде спорта», - отметил спортсмен.

По его словам, новая программа гребного слалома существенно отличается от классического слалома, но дает интересный опыт. Он также подчеркнул, что класс, хотя и молодой, очень динамичен и продолжает развиваться на международной арене.

В программе чемпионата предусмотрены индивидуальные и командные гонки в байдарке-одиночке и каноэ-одиночке для мужчин и женщин. Также пройдут соревнования в каноэ-двойках для смешанных пар и мужчин, а также каяк-кросс.

На титул чемпиона России будут претендовать более 200 спортсменов из 20 регионов страны. В внеконкурсной программе примут участие атлеты из Белоруссии и Узбекистана.

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Спортсмены Сергиев Посад
16 августа 2024, 21:46
Итоги пятилетней работы Совета депутатов подвели в Мытищах
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Мытищинский Совет депутатов созыва 2019–2024 годов провел заключительное заседание. На встрече обсудили текущие вопросы и результаты работы.

Основной темой совещания стал городской бюджет на этот год и плановый на 2025–2026 годы. Депутаты отметили рост показателей и эффективную работу администрации городского округа Мытищи. Важное событие для муниципалитета - передача в собственность Донецкой народной республики мобильного офиса Многофункционального центра, который помогает жителям оперативно решать вопросы.

«За пять лет Совет депутатов провел 71 заседание, из которых было 17 внеочередных. Рассмотрено более 920 вопросов, касающихся абсолютно всех сфер жизни нашего округа», - рассказал председатель Совета депутатов Андрей Гореликов.

Благодарность депутатам за работу и вклад в жизнь округа выразила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Фомичев поблагодарил за сотрудничество.

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Мытищи Депутаты Работа
16 августа 2024, 21:43
Аварийный дом № 4 на улице Красная снесли в Одинцове
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В Звенигороде Одинцовского городского округа ликвидировали дом № 4 по улице Красная. Одноэтажный деревянный дом 1966 года постройки, площадью 215 квадратных метров, признали аварийным.

Жильцов шести квартир еще в 2023 переселили по госпрограмме. Снесенный объект располагался на улице Красная, вблизи жилой застройки.

«Администрацией Одинцовского городского округа было принято решение о демонтаже аварийного строения, в июле этого года проведен снос. На сегодня все работы завершены, участок свободен от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», - рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Как использовать свободную территорию, в администрации еще не решили. Всего в округе выявили 946 объектов незавершенного строительства, 780 из них уже снесли, остальные достроили или привели в соответствие.

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Одинцово Ремонтные работы Аварийное жилье

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