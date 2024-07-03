Самбистка Эльмира Кахраманова из Мытищ победила на Универсиаде
Воспитанница Центра детско-юношеского спорта в Мытищах победила IX Всероссийской летней Универсиаде. Спортсменка Эльмира Кахраманова завоевала золото в турнире по самбо.
Соревнования проходили в Уфе. Эльмира представляла на соревнованиях Государственный университет просвещения, Московскую область и городской округ Мытищи.
В этом сезоне спортсменка демонстрирует выдающиеся результаты: друг за другом выигрывает турниры всероссийского и международного уровней. Готовит самбистку к состязаниям заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук Юрий Гончаров.
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