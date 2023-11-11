11 ноября 2023, 17:12

Самбист из Дубны Михаил Спориш выиграл первенство России

Unsplash
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Спортсмен из Дубны Михаил Спориш стал победителем первенства России по боевому самбо. Выиграть соревнования ему помог коронный прием — бросок через бедро.

Победитель первенства России по боевому самбо Михаил Спориш рассказал, как в этом году ему удалось занять первое место.

«В этом году одержал три победы, занял первое место. Уровень соперников был хороший. Смог одолеть своего прошлого соперника, который в прошлом году стал первым», - поделился спортсмен.

Впервые на тренировку Михаил попал в возрасте восьми лет. Он пришел вслед за друзьями. Значимые победы начались в 13-14 лет. При этом Михаил продолжал дисциплинированно ходить на все занятия, повторять раз за разом приемы, оттачивать технику бросков. В результате ему удалось вырваться в лидеры.

Старший тренер отделения борьбы спортивной школы «Дубна» Николай Малышев рассказал о карьере спортсмена.

«Он не боится идти на сближение, защищаться от ударов и использовать преимущества бросовой техники. За счет этого выигрывает», - подчеркнул тренер.

Сейчас Михаил перешел в разряд «Юниоры». Впервые в этой возрастной группе он померяется силами с соперниками в декабре на первенстве Центрального федерального округа.

«Борьба - это моя база, основа, бороться вроде бы умею, а вот с ударами буду заниматься, ходить на бокс, подтягивать. А потом снова - на ковер, к новым победам», - подытожил чемпион.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дубна
11 ноября 2023, 17:43
Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» стартовала в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый семинар седьмого сезона всероссийского студенческого соревнования «Я — мастер своего дела» в области «Креативных индустрий» прошел в Московском государственном институте культуры. Праздничное событие началось с выступления студентов хореографического факультета института.

Перед участниками выступили ректор Луганской академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Валерий Филипов и другие. Семинар завершился розыгрышем сувениров проекта.

Прием заявок на участие в соревновании продлится до 14 ноября. Каждый желающий может принять участие в нескольких направлениях. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Стоит отметить, что проект предлагает групповые консультации по карьерно-психологическому развитию, тесты на профориентацию, стажировки в лучших российских компаниях, а также встречи с ведущими руководителями по персоналу.

Кроме того, участники получат доступ к уникальным материалам, таким как руководство по составлению резюме и форумы с потенциальными работодателями. Победители семинара смогут получить денежную премию в размере до 300 тысяч рублей и возможность продолжить образование на следующем уровне без участия в конкурсе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
11 ноября 2023, 17:07
Новую спортплощадку открыли на территории школы «Академия спорта» в Лобне
Телеканал «360»
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Новый мини-стадион открыли на территории «Академии спорта» в Лобне. На сегодняшний день здесь занимается 800 детей, которые теперь смогут тренироваться не только в помещении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца 2023 года на территории региона построят 13 крупных спортивных объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мама одного из учеников спортивной школы Элла Арефьева рассказала, что ее сын занимается на секции дзюдо.

«Очень красивая площадка, современная. Я думаю, что нашим детям здесь будет очень интересно заниматься. Я думаю, наши дети оценят это по достоинству. В данное время, когда дети сидят с гаджетами, я считаю, что спорт - это самое главное для наших детей, чтобы они двигались, чтобы они были мобильные, чтобы они были здоровыми. Спорт - это здоровье!» - подчеркнула Элла Арефьева.

Среди учеников особенно популярны фехтование, художественная гимнастика, самбо и дзюдо. На новой площадке будут проходить занятия по общефизической подготовке, без которой невозможен тренировочный процесс.

Тренер по дзюдо Геворг Мосесьян поделился деталями обучения молодых спортсменов.

«Одна из возможностей - проводить разные виды тренировок. И в футбол поиграть, и в баскетбол поиграть, и ОФП провести и СФП. У нас по программе, по нашему плану, ОФП и СФП - это обязательная часть непосредственно каждого тренировочного процесса», - рассказал Геворг Мосесьян.

Тренеры и родители обсудили с главой города, что еще нужно сделать для того, чтобы улучшить условия для занятий. Здание академии построено более 70 лет назад. Многие помещения нуждаются в ремонте.

Спорту в городе уделяют особое внимание, поэтому этот вопрос обязательно будет решен в ближайшее время. А уже на следующей неделе в Лобне после реконструкции откроют стадион «Труд», где смогут тренироваться все желающие.

Лобня
11 ноября 2023, 16:49
Состав нового созыва молодежного парламента избрали в Можайске
Телеканал «360»
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Новый состав молодежного парламента избрали в Можайске. 32 кандидата претендовали на 20 мест. Тем, кто не прошел конкурс, предложили должности консультантов.

19 октября проходил конкурс, где будущие парламентарии рассказали о своей деятельности и представили авторские проекты, направленные на развитие муниципалитета.

Один из кандидатов Матвей Уваров рассказал, что избирается в парламент, чтобы стать голосом молодежи, который будет вести их творить хорошие дела и побудит принимать участие в общеобразовательных мероприятиях. В молодежном парламенте Матвей видит себя в общественной работе, поскольку умеет выстраивать диалог с людьми, организовать коллектив и вести за собой.

«Хочется участвовать в разных проектах, которые направлены с молодежью, потому что я сама еще молодежь и мне очень легко работать с молодежью. Я работаю на поселке Гидроузел, помимо молодежи и детей я работаю еще с более старшим поколением. В принципе мне дается общение, что с молодежью, что со старшим поколением, ну более легко. Со всеми могу найти общий язык», - рассказала кандидат Александра Лашина.

Председатель Совета депутатов городского округа Можайский Лидия Афанасьева из всех проектов выделила спорт, образование, культуру и другие.

«Это исторические и патриотические направления. Очень интересная наша молодежь, активная, все они участвовали в выборах, все они участвовали в общественной жизни нашего городского округа и все не равнодушны к своему родному краю. Это радует!» - сообщила Лидия Афанасьева.

Уже с нынешними парламентариями председатель Совета депутатов округа провела первое заседание. Сейчас молодежь работает над обсуждением дальнейшего плана работ, который будет направлен на развитие Можайского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Можайск
11 ноября 2023, 15:38
Открытый турнир по киле прошел в Раменском
Телеканал «360»
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Открытый турнир по киле прошел в Раменском городском округе. Игра представляет собой смесь регби, борьбы и футбола. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сразиться в русской народной игре в городской округ Раменский приехали семь команд из Подмосковья, Владимира и Москвы. Одновременно на поле могут находиться по пять человек от каждой команды. Задача как в регби - забежать или запрыгнуть с мячом в руках в зачетную зону соперника.

Президент ОФСОО «Федерация килы России» Дмитрий Черняк рассказал, что игра связана с русскими традициями.

«Кила - это игра, связанная с русской традицией. Важно чтобы дети через такую ненавязчивую игровую форму прикасались, постигали русские духовно-нравственные основы», - подчеркнул Дмитрий Черняк.

Кила была популярной командной игрой на Руси в XVII–XIX веках, но в какой-то момент оказалась забыта. Возрождением самобытной игры в Раменском занялись в 2014 году.

Бронзовым призером турнира в этот раз стала команда «Волонтеры» из Раменского, на втором месте спортсмены из Жуковского, главный приз завоевали хозяева поля - сборная «Дружба» из поселка Быково.

Раменское

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