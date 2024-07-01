Самая большая оса Европы завелась в Подмосковье

«Сколия-гигант является крупнейшим представителем своего семейства и всего отряда перепончатокрылых в фауне Европы, ее также можно отнести к топу самых крупных насекомых России», - уточнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Самки этой породы могут достигать четырех сантиметров. В отличие от других ос сколии ведут одиночный образ жизни и отличаются более мирным нравом и слабым ядом. Однако, это паразитирующие насекомые. Они отыскивают личинок пластинчатоусых жуков, для того чтобы парализовать их, а затем отложить в них свои яйца. Личинка жука остается живой и затем съедается заживо изнутри детенышем осы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».