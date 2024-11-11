11 ноября 2024, 21:39

Самая большая коллекция сувенирных хрюшек пополнилась в Павловском Посаде

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В Павловском Посаде, в музее «Княжий Двор», произошло очередное пополнение коллекции, которое вызвало большой интерес у посетителей. В этот раз новые экспонаты нашли свое место в коллекции сувенирных хрюшек, которая уже признана самой большой в России.

Сотрудники музея с гордостью сообщают, что коллекция увеличилась на 54 новых экземпляра, и это лишь третья часть подарка. На сегодняшний день общая коллекция насчитывает около шесть тысяч сувенирных поросят. Экспонаты выполнены из самых разнообразных материалов: стекло, пластик, бумага, ткань, солома, железо, фарфор и дерево. Особое внимание уделяется уникальным экземплярам из тутового шелкопряда и кости мамонта.

Коллекция не ограничивается только фигурками. Здесь можно увидеть предметы быта в образе хрюшек: колокольчики, матрешки, шахматы, картины и даже музыкальные инструменты. Некоторые экспонаты интерактивны - они могут издавать звуки или вращаться. Среди игрушек представлены три работы Оксаны Ярмольник, супруги известного актера Леонида Ярмольника.

Напомним, что открытие этой уникальной коллекции состоялось 12 января 2019 года благодаря московской семье Волковых, которые передали свою коллекцию музею в дар. С тех пор экспозиция продолжает расти и радовать посетителей своим разнообразием и уникальностью.

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Выставки Павловский посад
11 ноября 2024, 21:44
Сотрудников полиции в Мытищах поздравили с профессиональным праздником
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Доме культуры «Яуза» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным днем коллег поздравил начальник Межмуниципального управления МВД России «Мытищинское», полковник полиции Николай Жуков.

В своей речи он отметил важность работы сотрудников, подчеркнув, что их профессионализм и ответственность играют ключевую роль в обеспечении правопорядка и безопасности граждан.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам службы. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая выразила признательность полицейским за их труд, отметив, что благодаря им жители чувствуют себя в безопасности. «Мы знаем, что вы нас бережете, даже если находитесь вне поля зрения», - подчеркнула Юлия Олеговна.

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Долгопрудный Роман Истомин отметил незаменимость работы стражей порядка. Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков также выразил уверенность в том, что благодаря труду полицейских граждане могут быть спокойны за себя и своих близких.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов обратил внимание на возросший интерес молодежи к профессии полицейского, что свидетельствует о ее почетности и уважении.

Во время мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память полицейских, погибших при исполнении служебного долга. За активную работу и преданность профессии отличившимся сотрудникам были вручены медали МВД России «За доблесть в службе», нагрудные знаки «За отличную службу в МВД», «Отличник полиции», Почетные грамоты, Благодарности, Знаки отличия «За доблестный труд», Знаки отличия городского округа Мытищи «За активную гражданскую позицию» и сертификаты на жилье.

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Праздники Мытищи Полиция
11 ноября 2024, 21:06
Детский конкурс на лучшую новогоднюю сказку начался в Серпухове
Медиасток.рф
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Культурно-досуговое объединение Серпухова объявляет о старте конкурса «Новогодняя сказка из уст детей», который нацелен на укрепление семейных ценностей и популяризацию русской поэзии и прозы. Конкурс открыт для детей дошкольного и школьного возраста, коллективов образовательных учреждений, а также семей из Серпухова, Москвы, Московской, Калужской и Тульской областей.

Для участия необходимо отправить аудиозапись новогодней сказки на электронную почту konkurs-serpreg@yandex.ru до 30 ноября. В заявке следует указать фамилию, имя, возраст участника и контактный номер телефона.

Конкурс пройдет в трех возрастных категориях: до шести лет, от семи до 10 лет и от 10 до 14 лет. Победители в каждой категории будут определены по уровню исполнительского мастерства, индивидуальности исполнительской манеры, внятности и слышимости речи, артистичности и сценической культуре, уровню художественного вкуса в подборе произведения, своеобразию и оригинальности репертуара, соответствию исполняемого произведения возрасту конкурсанта.

Победители конкурса получат сладкий подарок и билет на новогоднюю елку, а также смогут насладиться спектаклем «Новогодний переполох».

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Дети Серпухов конкурсы
11 ноября 2024, 21:01
Около 3 тысяч нарушений в содержании урн выявили в Подмосковье в октябре
Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Камеры системы «Безопасный регион» выявили порядка трех тысяч дефектов в содержании урн в Подмосковье в октябре. Это в два раза больше, чем в сентябре.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, всего с начала осени камеры наблюдения зафиксировали более шести тысяч неочищенных урн в различных общественных местах.

Больше всего дефектов выявили в Красногорске, Люберцах, Одинцове, Балашихе и Ленинском городских округах.

За сроками и качеством работы по устранению нарушений следят инспекторы Министерства по содержанию территорий государственному жилищному надзору Московской области.

Свои замечания и пожелания по содержанию дворовых территорий можно оставить на сайте ведомства.

Красногорск Люберцы Работа Балашиха
11 ноября 2024, 20:31
Капремонт зданий «Мособлпожспаса» провели в 4 округах Подмосковья
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Здания подразделений региональной противопожарно-спасательной службы отремонтировали в четырех городских округах Московской области с начала года. Работы прошли по программе «Безопасность Подмосковья».

По словам заместителя начальника ГКУ «Мособлпожспас» Владимира Корзуна, летом в 250-й пожарно-спасательной части территориального управления № 7 в Орехово-Зуевском городском округе капитально отремонтировали системы отопления. Новые батареи установили на первом этаже здания, где располагается гараж пожарного депо, а также в подвале.

Кроме того, полностью отремонтировали внутренние помещения на двух этажах здания поисково-спасательного поста № 233 пожарно-спасательной части территориального управления № 4 в селе Мишутино Сергиево-Посадского городского округа.

Также ремонт провели в здании 343-й пожарно-спасательной части в селе Ульянино Раменского городского округа и в здании 277-й пожарно-спасательной части в городском округе Лосино-Петровский.

«Мы стараемся обеспечить нашим специалистам комфортное пребывание на рабочем месте, обустроить их быт, создать приятную окружающую обстановку, чтобы она способствовала бодрому эмоциональному настрою и успешному выполнению задач», - отметил Владимир Корзун.

Отопление Лосино-Петровский Раменское Ремонтные работы

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