30 сентября 2024, 13:22

Саблистки из Лобни выиграли 3 медали на областном турнире

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Первенство региона по фехтованию на саблях среди юношей и девушек до 15 лет состоялось в Московской области. Спортсменки из Лобни показали высокий результат, завоевав три медали.

Воспитанницы Академии спорта из Лобни, которых тренируют Маргарита Жукова и Сергей Егоров, показали отличную спортивную подготовку.

Серебряную медаль по итогам турнира получила Алиса Мелешихина. Дарья Кожушко выиграла бронзовую награду. Лобненские спортсменки отличились также в командных соревнованиях. Мария Журавлева, Дарья Кожушко, Алиса Мелешихина и Марина Марченко заняли третье место.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе работают много кружков и спортивных секций с бесплатными или льготными занятиями.

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Спортсмены Лобня Школьники
30 сентября 2024, 13:21
Парк «Фабричный» в Истре вошел в топ-5 по посещаемости на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Парк «Фабричный» в Истре вошел в пятерку по посещаемости на прошлой неделе. Там с 23 по 29 сентября предпочли отдохнуть 33,1 тысячи человек.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, парк традиционно притягивает гостей и жителей округа. Там установлены уютные беседки, есть танцевальные и спортивные площадки.

А дети с удовольствием учат правила дорожного движения в автогородке, открытом в 2022 году на территории парка. Там есть все для будущих автомобилистов от дорожных знаков до железнодорожного переезда с работающими светофорами и шлагбаумом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Парки
30 сентября 2024, 12:57
Школьников пригласили на День открытых дверей в колледж «Подмосковье» 19 октября
Министерство образования МО
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День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» 19 октября. Школьникам региона расскажут о правилах приема, условиях поступления, а также познакомят с инновационными программами обучения.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, будущие студенты и их родители смогут пообщаться с преподавателями и руководством колледжа и задать все интересующие вопросы.

Кроме того, школьники смогут пообщаться со студентами и поучаствовать в мастер-классах, а также узнать больше о выбранной специальности у приглашенных экспертов и работодателей.

День открытых дверей пройдет в Клину, Лобне, Химках и Солнечногорске.

Узнать подробности можно на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
30 сентября 2024, 12:26
В Лобне прошли соревнования для детей с ОВЗ
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Традиционные веселые старты состоялись для детей с ограниченными возможностями здоровья в лицее в Лобне. Ребятам приготовили задания, в которых нужно было показать не только свои физические возможности, но и командный дух.

Проводить соревнования помогали активисты из движения «Волонтеры Подмосковья». Они также обеспечили безопасность юных участников.

Организаторы веселых стартов рассказали, что такие соревнования устраивают, чтобы приобщить детей с ограничениями по здоровью к активному образу жизни и дать им возможность раскрыть свои способности, выработать уверенность в своих силах.

Работа по развитию инклюзивных инициатив ведется в Лобне регулярно. В городском округе работает волонтерская организация помощи семьям с особенными детьми «Добрология» и реализуется проект по мини-футболу для спортсменов с ОВЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Школьники
30 сентября 2024, 12:24
Подмосковные бобслеисты выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Подмосковные спортсмены выиграли три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бобслею. Турнир прошел 28 сентября в деревне Парамоново под Москвой.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, дуэт Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева завоевал первое место в категории «бобстарт-2». На втором месте - пара Павла Травкина и Александра Ефимова, а на третьем - дуэт представителей Подмосковья и Москвы.

Анастасия Курышева завоевала золото в дисциплине «монобоб». На втором и третьем местах оказались спортсменки из Красноярского и Краснодарского краев соответственно.

Среди квартетов лучшими также стали спортсмены из Подмосковья. На втором месте - спортсмены из Москвы и Краснодарского края, а бронзу выиграла четверка из Московской области.

Турнир «Бобсстарты. Звезды бобслея России» прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды

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