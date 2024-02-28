28 февраля 2024, 19:44

Саблистка из Химок взяла золото во втором этапе Гран-при России по фехтованию

Читайте нас в: Google Новости

Второй этап Гран-при России по фехтованию прошел в Пензе. Химки на турнире представила олимпийская чемпионка Яна Егорян. Спортсменка заняла первое место в личном первенстве.

Всего в состязании приняли участие свыше 40 титулованных саблисток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Яна Егорян в финале противостояла визави из Санкт-Петербурга. Саблистка в решающем поединке одолела Алину Ключникову со счетом 15:9. Также Яна Егорян вместе с напарницами заняла третье место в командных боях.

«Нужно всегда стараться находить позитив во всем, что тебя окружает. Я из тех людей, у которых стакан всегда наполовину полон. Поэтому, если к каждой ситуации относиться с позитивом, то ты будешь расти. Нужно ничего не бояться, быть уверенным в себе и будет все получаться в твоем деле», - рассказала Яна Егорян.

Спортсмены Химки Золото
28 февраля 2024, 20:48
Посвященный искусству танго концерт прошел в Черноголовке
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Черноголовке состоялся уникальный концерт, посвященный искусству танго. Музыкальные произведения прозвучали в исполнении инструментального ансамбля.

В составе группы были баян, саксофон, перкуссионные инструменты, скрипка, альт, виолончель и фортепиано. Зрители имели возможность насладиться не только музыкой, но и видео с танцевальными номерами, создававшими аутентичную атмосферу.

«Нам очень приятно, что мы запустили проект под названием „Музыкальный просвет“ в городе Черноголовка при поддержке замечательно новой команды центра городского развития города Черноголовка. И у нас сегодня прошло второе мероприятие нашего проекта, концерт назывался история танго», - сказала организатор Наталья Махоткина.

Кроме того, в программе прозвучала популярная композиция «Помоги мне» из культового фильма «Бриллиантовая рука». Этот музыкальный вечер привлек большое количество посетителей, которые пришли насладиться музыкой вместе с близкими. Организаторы отметили высокий интерес к проекту и ожидание следующих выступлений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Черноголовка
28 февраля 2024, 19:57
Более 16 тысяч человек посетили Сестрорецкий парк в Клину за неделю
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сестрорецкий парк, расположенный на территории городского округа Клин, стал точкой притяжения для туристов и жителей региона. За прошлую неделю его посетили свыше 16 тысяч человек, сообщили в Министерства благоустройства Московской области.

Сестрорецкий парк является привлекательным местом для активного отдыха, где посетители могут воспользоваться тюбинговой трассой и катком. Любой желающий может прокатиться здесь с собственным инвентарем.

«Вблизи катка посетителей обслуживают точки питания», - подчеркнули в пресс-службе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин
28 февраля 2024, 19:40
Новый современный спортивный комплекс откроется в Мытищах 1 марта
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Мытищи готовятся к открытию ультрасовременного спортивного комплекса. Уже 1 марта в городском округе откроет свои двери новый фитнес-клуб. Торжественное открытие пройдет на следующий день.

Площадь нового спорткомплекса - свыше пяти тысяч квадратных метров. Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с инвесторами проекта. Вместе они осмотрели спортивный комплекс.

Фитнес-клуб занимает четыре этажа. В нем есть все необходимое для любителей спорта и здорового образа жизни: от тренажерных залов с последним поколением оборудования до зон для групповых занятий, комфортабельных раздевалок, а также взрослого и детского бассейнов. Спа-зона станет идеальным местом для релаксации после интенсивных тренировок.

Летом посетителей ждут тренировки на свежем воздухе, включая йогу и сайкл - это добавит разнообразия в спортивную программу клуба и позволит наслаждаться занятиями под открытым небом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил победителей конкурса «Лидеры России» из Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
28 февраля 2024, 19:04
Жителям Подмосковья предложили присоединиться к экоакции по контролю за мусором
Читайте нас в: Google Новости
Условия экоакции «Поймай мусоровоз» расширят в Подмосковье с 1 марта. Теперь, помимо синего и серого мусоровозов, объектом «охоты» может стать и мультилифт.

Региональные операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» запустили акцию, которая направлена на то, чтобы соблюдались правила вывоза отходов, их сортировки и переработки.

Жители должны сделать фото или видео, на котором будет видно, что из мусоровоза вылетают отходы. Также необходимо указать дату, место и контактный номер для связи. Материалы следует отправить в соцсети регионального оператора или на почту rsoactiv@ec-line.ru. Первому приславшему фото или видео, подтверждающие нарушение, выплатят вознаграждение в размере пяти тысяч рублей до вычета налога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для контроля за нарушениями в регионе разработан целый комплекс мер.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мусор

Новости по теме