Саблистка из Химок взяла золото во втором этапе Гран-при России по фехтованию

В Черноголовке состоялся уникальный концерт, посвященный искусству танго. Музыкальные произведения прозвучали в исполнении инструментального ансамбля.

В составе группы были баян, саксофон, перкуссионные инструменты, скрипка, альт, виолончель и фортепиано. Зрители имели возможность насладиться не только музыкой, но и видео с танцевальными номерами, создававшими аутентичную атмосферу.

«Нам очень приятно, что мы запустили проект под названием „Музыкальный просвет“ в городе Черноголовка при поддержке замечательно новой команды центра городского развития города Черноголовка. И у нас сегодня прошло второе мероприятие нашего проекта, концерт назывался история танго», - сказала организатор Наталья Махоткина.

Кроме того, в программе прозвучала популярная композиция «Помоги мне» из культового фильма «Бриллиантовая рука». Этот музыкальный вечер привлек большое количество посетителей, которые пришли насладиться музыкой вместе с близкими. Организаторы отметили высокий интерес к проекту и ожидание следующих выступлений.

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