«С ребятами все хорошо». Воробьев рассказал о поисках детей в Северной Осетии

Товарооборот между Россией и КНР в прошлом году составил рекордные 240 миллиардов долларов, из них почти 10% — доля Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам совещания с первым зампредом правительства России Денисом Мантуровым и вице-премьером Государственного совета КНР Дином Сюэсяном.

По его словам, Подмосковье экспортирует медицинские лазеры «ИРЭ-Полюс», оборудование для АЭС от «ЗиО-Подольск», шоколад кондитерской из Люберец «Волшебница» и химкинского предприятия «Торговый ДОМ Шоколада». Почти пятая часть всего шоколада, продаваемого в Китае, произведена в Подмосковье.

Также губернатор рассказал об инвестициях в регион. Главными проектами он назвал перезапуск автомобильного завод в Солнечногорске - к концу году планируется выпустить 12 тысяч автомобилей, а в будущем - до 100 тысяч машин в год; успешную работу бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске.

«Расширяем ТЛЦ „Белый Раст“ в Дмитрове. После запуска второго этапа 15% грузов из Китая будет идти через этот центр. Открыли „Арктический экспресс № 1“ через Архангельск, чтобы сократить время доставки грузов из Шанхая и Нинбо. Развиваем ТЛЦ „Селятино“: маршрут через центральную часть Китая», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Также губернатор рассказал и о новых проектаах, которые планируется запустить в Подмоскквоье. Это «Хуацзин» - производство осевых агрегатов для прицепной техники в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске, China Amulite Group - производство транспортных контейнеров Open top в «Есипово» и «Северный океан» - производство субстанций для разжижения крови в Воскресенске.

«Уверен, что наша совместная работа с Китаем принесет положительные результаты и заметные изменения для обеих стран», - заключил Андрей Воробьев.

Глава Московской области провел совещание с зампредом правительства страны, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко и главой Минцифры России Максутом Шадаевым. Они обсудили перевод квитанций за ЖКУ и договоров по газу в электронный вид.

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