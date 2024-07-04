04 июля 2024, 19:12

С начала года закупки госкомпаний у самозанятых в Подмосковье выросли на 15%

Unsplash
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Объем закупок госкомпаний у самозанятых превысил 300 миллионов рублей в Подмосковье с начала года. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам Зиновьевой, число самозанятых поставщиков увеличилось на 21,4% до 520. Самыми популярными закупками стали специализированные строительные работы, юридические и бухгалтерские услуги, а также телекоммуникации.

За соблюдение обязательной правительственной 25% квоты на закупки крупных госкомпаний у предпринимателей отвечает Корпорация МСП. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, интерес российских самозанятых к участию в закупках в рамках 223-ФЗ растет. При этом, их количество выросло на 25% и превысило пять тысяч человек.

«По итогам первых шести месяцев текущего года общий объем поставленных ими товаров и услуг составил почти 4,5 миллиарда рублей, увеличившись на 22% в сравнении с прошлогодним показателем», - прокомментировал Исаевич.

Напомним, с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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Инвестиции Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
04 июля 2024, 19:37
Судебные приставы Подмосковья прошли отбор на право ношения зеленого берета
ГУФССП России по Московской области
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Предварительные испытания, определяющие право судебных приставов по обеспечению порядка судов носить зеленый берет, прошли в Подмосковье. Отборочный этап провели на полигоне военной части в Николо-Урюпино.

Соревнования являются частью всероссийских испытаний, запланированных на сентябрь, где к участию будут допущены лучшие физически подготовленные судебные приставы, успешно прошедшие отбор на региональном уровне. В этом году 19 представителей судебной системы из Главного управления ФССП России по Московской области решили испытать свои силы на первоначальном этапе.

Испытания включали различные физические упражнения, сборку и разборку оружия, стрельбу из пистолета и автомата, а также демонстрацию навыков самообороны. Участникам также предстояло показать знание тактических особенностей оружия.

Из 19 судебных приставов, участвовавших в испытаниях, четверо лучших по обеспечению порядка судов Московской области прошли на всероссийский уровень соревнований.

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Инвестиции Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
04 июля 2024, 19:10
Подмосковных журналистов пригласили на конкурс «Слово в защиту»
Пресс-служба Уполномоченного
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Заявки на участие в конкурсе Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности продолжается в Подмосковье. Заявки можно подать до 1 ноября 2024 года.

Ирина Фаевская пригласила журналистов принять участие в конкурсе по правозащитной тематике, отметив, что их работа помогает решать важные вопросы жителей. Она добавила, что благодаря журналистам становится известно о людях, которым требуется помощь.

Конкурс разделен на три номинации: «Правовое просвещение», где оцениваются материалы, посвященные защите конституционных прав и свобод человека, а также правозащитной деятельности, «Профессия - правозащитник», где учитываются материалы с журналистскими расследованиями и ситуациями нарушения прав граждан. В номинации «Лучший правовой блог» принимаются материалы, посвященные актуальным изменениям законодательства о мерах государственной поддержки граждан.

Работы, опубликованные или выпущенные с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года, могут быть представлены на конкурс. Заявки необходимо отправить не позднее на почту upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» в форматах PDF для печатных СМИ.

Награждение победителей состоится в ноябре. Положение о конкурсе и заявки можно найти по ссылке.

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конкурсы
04 июля 2024, 18:42
Более 10 незаконных построек снесут в деревне Болтино под Мытищами
Пресс-служба городского округа Мытищи
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В деревне Болтино на обширной территории промышленной зоны городского округа Мытищи продолжается работа по ликвидации незаконно возведенных объектов. Администрация округа обратилась в арбитражный суд Московской области с требованиями о сносе 14 самовольных и аварийных строений, которые были выявлены в ходе проверок.

Причиной обращения в суд стало возведение данных объектов без соответствующих разрешений и с нарушением градостроительных норм и правил. Ответчик, владелец строений, не стал ожидать окончания судебного процесса и начал самостоятельный снос спорных объектов. На данный момент уже полностью демонтировано одно из аварийных зданий.

Напомним, что администрация городского округа Мытищи активно работает над решением проблемы самовольных построек. Ежедневно рассматриваются обращения жителей, проводится мониторинг территории на предмет выявления новых незаконных строений. Эти меры направлены на улучшение градостроительной ситуации в регионе и обеспечение соблюдения законодательства.

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Мытищи Законы Строительство
04 июля 2024, 18:39
Жительница Мытищ приняла участие в параде в честь освобождения Белоруссии
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Екатерина Королева из Мытищ побывала на параде в Белоруссии, посвященном 80-й годовщине освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости. Она была в числе группы юнармейцев Московской области.

Для ребят подготовили масштабную программу. Они поучаствовали в военно-исторической реконструкции бобруйской наступательной операции 1944 года «Бобруйский котел». Также им предоставилась возможность побывать на экскурсии в легендарном полтиннике 50-й смешанной авиабазе, а также увидеть один из крупнейших музеев под открытым небом «Линия Сталина» и легендарную киномастерскую «Беларусьфильм».

По традиции в мероприятии поучаствовал личный состав вооруженных сил дружественных армий - Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Также на торжество прибыли парадные расчеты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

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Мытищи История

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