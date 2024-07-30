С начала года в Подмосковье почти 300 медиков получили работу по программе «Приведи друга»

За трудоустройство врача медработник может получить премию до 50 тысяч рублей, а за привлечение фельдшера или медсестры - до 25 тысяч рублей.

«В Подмосковье мы реализуем разнообразные меры социальной поддержки для медицинских специалистов. Они включают как программы, направленные на решение жилищного вопроса, так и различные денежные выплаты», - подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Премию за привлечение нового сотрудника выплачивают в два этапа: первый - 50% при трудоустройстве, и второй - 50% после трех месяцев работы. Напомним, ознакомиться с мерами социальной поддержки медиков можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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