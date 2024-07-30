30 июля 2024, 12:40

С начала года в Подмосковье почти 300 медиков получили работу по программе «Приведи друга»

Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
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Программа «Приведи друга» действует в Подмосковье уже третий год. С ее помощью сотрудники медучреждений могут получать премии за привлечение новых специалистов. Только с начала года по программе трудоустроились свыше 290 человек.

За трудоустройство врача медработник может получить премию до 50 тысяч рублей, а за привлечение фельдшера или медсестры - до 25 тысяч рублей.

«В Подмосковье мы реализуем разнообразные меры социальной поддержки для медицинских специалистов. Они включают как программы, направленные на решение жилищного вопроса, так и различные денежные выплаты», - подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Премию за привлечение нового сотрудника выплачивают в два этапа: первый - 50% при трудоустройстве, и второй - 50% после трех месяцев работы. Напомним, ознакомиться с мерами социальной поддержки медиков можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
30 июля 2024, 13:16
Тендер на благоустройство общественной территории «Сказка» объявили в Серпухове
Медиаархив Московской области
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Конкурс в электронной форме на благоустройство общественного пространства объявили в Серпухове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить озеленение, установить малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение и систему оповещения.

Работы необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Серпухов
30 июля 2024, 13:14
Школы и детские сады Богородского округа подготовили к учебному году
пресс-служба Администрации Богородского округа
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Образовательные учреждения Богородского округа прошли приемку перед новым учебным годом. Комиссия проверила детские сады, школы и центры дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Комиссия проверила 31 образовательное учреждение Богородского городского округа. Все они готовы принять детей и обеспечить им комфортные и безопасные условия для обучения.

Эксперты комиссии оценивали условия для безопасного пребывания детей, техническое оснащение учреждений и благоустройство прилегающих территорий. Особое внимание проверяющие обращали на пожарную безопасность.

Отметим, что после капитального ремонта 1 сентября в муниципалитете откроются Центры образования № 8 и № 21.

Школы Детские сады Богородский Образование
30 июля 2024, 12:47
Экскурсию для ветеранов и пенсионеров прокуратуры провели в Королеве
Прокуратура МО
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Прокуратура города Королева организовала экскурсию для ветеранов и пенсионеров, связанных с прокуратурой Московской области. Мероприятие прошло в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, расположенном в Звездном городке.

Во время экскурсии ветераны смогли ознакомиться с уникальными тренажерами и макетами космических кораблей и орбитальных станций. Они также получили информацию о современных достижениях в области пилотируемой космонавтики.

В завершение мероприятия участники пообщались с российским космонавтом, Героем Российской Федерации Салижаном Шариповым, который поделился опытом своих полетов и рассказал о нюансах стыковок с орбитальным комплексом «Мир».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Ветераны Экскурсии Королев
30 июля 2024, 12:45
Юным дмитровчанам вручили первый паспорт во дворце культуры «Созвездие»
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Во дворце культуры «Созвездие» городского округа Дмитров подросткам вручили первые паспорта. Церемония проводится каждый месяц. Чтобы получить документ в торжественной обстановке — нужно написать заявление в МФЦ.

На торжественной церемонии собрались подростки, которым исполнилось 14 лет. Депутат Совета депутатов округа Роман Сунгуров поздравил ребят и пожелал им быть достойными гражданами России. Вместе с первым документом юные дмитровчане получили памятные подарки.

«Каждый месяц в торжественной обстановке мои заместители, депутаты, общественные деятели вручают жителям округа, достигшим 14-летнего возраста, их первый паспорт. Церемония вручения - это всегда очень торжественное и трогательное мероприятие как для ребят, так и для их родных. Желаю нашей молодежи верить в себя, в любых обстоятельствах оставаться хорошими людьми и патриотом нашей великой страны», - прокомментировал вручение глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке - нужно подать заявление в МФЦ в течение месяца после дня рождения. Специалисты оформят участие.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Молодежь Дмитров

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