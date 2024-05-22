С начала года социальный статус в Подмосковье получили еще 870 бизнесменов

По ее словам, 685 предпринимателей подтвердили статус, еще 185 - получили его впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на портале госуслуг.

Для поддержки предпринимателей Московской области работает центр «Мой бизнес». Его запустили в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, представители бизнеса могут воспользоваться услугами по созданию ролика, регистрации товарного знака и другим направлениям. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».