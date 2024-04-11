Рынок «Ленинградка» обновят в Химках
Рынок «Ленинградка» в Химках приведут в порядок и обновят. На территории пять корпусов и более 200 торговых точек, где можно приобрести все для строительства и ремонта.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и сферы услуг. Особое внимание уделяется территориям, которые располагаются вдоль магистралей.
Сейчас в красной зоне находятся более 1,3 тысячи объектов. Из них 152 уже привели в соответствие.
Сотрудники городских администраций проводят личные встречи с предпринимателями и объясняют необходимость изменений.
Ранее стало известно, что волоколамская «Ферма М2» выиграла в одной из номинаций национального органического конкурса. В нем приняли участие свыше 160 тысяч человек, победителей определили путем голосования.
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