Рынок «Ленинградка» обновят в Химках

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и сферы услуг. Особое внимание уделяется территориям, которые располагаются вдоль магистралей.

Сейчас в красной зоне находятся более 1,3 тысячи объектов. Из них 152 уже привели в соответствие.

Сотрудники городских администраций проводят личные встречи с предпринимателями и объясняют необходимость изменений.

Ранее стало известно, что волоколамская «Ферма М2» выиграла в одной из номинаций национального органического конкурса. В нем приняли участие свыше 160 тысяч человек, победителей определили путем голосования.

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