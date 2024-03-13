Рыболовный фестиваль прошел на реке Истоминка в Зарайске

На фестивале участники катались на аэролодках и соревновались, кто больше наловит рыбы на время. После были конкурсы, мастер-классы, лотереи. Работала полевая кухня, гостей праздника угощали кашей и горячим чаем.

Перед стартом мероприятия организаторы открыли сбор средств для поддержки бойцов, к концу фестиваля удалось собрать более 60 тысяч рублей.

«Ваша помощь уйдет точно тем ребятам, которые у нас сегодня служат, которые защищают нашу родину. Мы раз в месяц возим гуманитарку, возим все то, что ребята заказывают с передовой. Я вам обещаю, что каждая копейка дойдет до адресата», - сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с семьями военнослужащих , выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».