Рыболовный фестиваль прошел на реке Истоминка в Зарайске
Рыболовный фестиваль «Ледниковый период» в Зарайске собрал более 400 профессионалов и любителей из Москвы, Подмосковья, Новосибирска и Канады. Она прошел на реке Истоминка в поддержку участников специальной военной операции.
На фестивале участники катались на аэролодках и соревновались, кто больше наловит рыбы на время. После были конкурсы, мастер-классы, лотереи. Работала полевая кухня, гостей праздника угощали кашей и горячим чаем.
Перед стартом мероприятия организаторы открыли сбор средств для поддержки бойцов, к концу фестиваля удалось собрать более 60 тысяч рублей.
«Ваша помощь уйдет точно тем ребятам, которые у нас сегодня служат, которые защищают нашу родину. Мы раз в месяц возим гуманитарку, возим все то, что ребята заказывают с передовой. Я вам обещаю, что каждая копейка дойдет до адресата», - сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с семьями военнослужащих , выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.
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