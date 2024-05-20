20 мая 2024, 17:03

Рыбацкие мостики восстановят на набережной озера Сенеж в Солнечногорске

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Рыбацкие мостики на набережной озера Сенеж в Солнечногорске находятся в аварийном состоянии из-за покосившихся свай. Их приведут в порядок к 1 июня.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проинспектировал подготовку городского парка и набережной озера Сенеж к летнему сезону. Он осмотрел аварийные мостики на набережной. По словам руководителя муниципалитета, мостики благоустроят и сделают безопасными для отдыхающих.

«Лето придет уже через две недели, а значит, наша задача - своевременно завершить подготовку необходимой инфраструктуры. Здесь должно быть комфортно проводить время всем: семьям с детьми и пенсионерам, любителям активного отдыха и рыбакам, туристам и местным жителям. Недочеты по текущему содержанию обязательно устраним до 1 июня», - рассказал Михальков.

Решили судьбу и здания бывшего спортивного комплекса «Вымпел», где в 2012 году произошел пожар. Объект планируется восстановить за счет средств инвесторов.

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Отдых Солнечногорск Ремонтные работы
20 мая 2024, 17:01
Свыше 1,7 тысячи дефектов на детских площадках устранили в Подмосковье в мае
Фото: Администрация г.о. Балашиха
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Инспекторы ГУСТ Подмосковья уделяют большое внимание содержанию детских площадок в теплое время года. Только в мае в Московской области устранили свыше 1,7 тысячи дефектов игровых элементов.

Поврежденные элементы заменили или отремонтировали, удалили несанкционированные надписи и изображения, провели уборку и промывку прилегающей территории. Работы проводят во всех округах. Например, в Коломне восстановили оплетку качелей, в Одинцове заменили одно из креплений игрового городка, а в селе Саввинская Слобода покрасили элементы малых архитектурных форм.

Жителям Московской области напоминают, что о поломках на детских площадках следует сообщать напрямую в один из территориальных отделов ГУСТ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Благоустройство
20 мая 2024, 16:59
Любителей жарить шашлыки в лесу оштрафовали в Истре
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Истринские лесники поймали нарушителей противопожарного режима в Дедовске. Теперь любителям жарить шашлыки в лесу грозит штраф.

Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы и лесничие обнаружили непотушенный мангал и тлеющее дерево, а это неправомерное действие, особенно в пожароопасный период. До 22 мая на территории городского округа Истра сохраняется III класс пожароопасности.

«В последние недели такие случаи в Подмосковье выявлялись неоднократно. Погода стоит сухая, дождей нет. На территории региона продолжает действовать режим противопожарной безопасности», - сообщил старший участковый лесничий Истринского филиала государственного казенного учреждения «Мособллес» Ирина Котенкова.

Напомним, что нарушителей противопожарного режима ждут штрафы: от 15 до 60 тысяч рублей - для физических лиц; от 30 до 110 тысяч рублей - для должностных лиц; от 100 тысяч до двух миллионов рублей - для юридических лиц. Также возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Истра Лесные пожары
20 мая 2024, 16:56
Соревнования военных автомобильных инспекций пройдут в Богородском округе
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В селе Ямкино пройдут соревнования «Дорожный патруль». Зрители увидят экстремальное вождение военных автомобильных инспекций.

Участие в соревнованиях примут команды военных автомобильных инспекций из Ленинградского, Московского, Центрального, Восточного и Южного военных округов, команда 100-й военной инспекции, а также команда войсковой части № 28178. Гостей полигона «Ногинский» ждут экстремальное вождение, гонки, преследование и задержка нарушителя, разгон и эффективное торможение, военно-техническая эстафета и многое другое.

«„Дорожный патруль“ - это всегда яркие эмоции и заряд хорошего настроения. Зрелищные показательные выступления на открытии и закрытии конкурса никого не оставят равнодушным. Приглашаем всех желающих», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Военные ГИБДД Богородский
20 мая 2024, 16:53
Министерство благоустройства назвало самые популярные карусели в Подмосковье
Пресс-служба Минблаго МО
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За неделю дизайнерские карусели в парках Подмосковья посетили 23,6 тысячи человек. Самым популярным стал аттракцион в Ногинске.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, за неделю карусель в Ногинске посетили более 5,2 тысячи человек. В тройку самых популярных также вошли аттракционы в Сергиевом Посаде с показателем свыше 4,8 тысячи гостей и в Одинцове, где отдохнули более трех тысяч посетителей.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», - рассказали в ведомстве.

Все карусели оформил дизайнер Денис Симачев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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