17 января 2025, 18:57

Ряды «Орлят России» пополнили школьники из Богородского округа

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В стенах Центра образования № 3 состоялась торжественная церемония принятия учеников младших классов в ряды всероссийской организации «Орлята России». Это масштабный проект, запущенный в 2021 году, направлен на воспитание у школьников активной гражданской позиции, патриотизма и отзывчивости.

Проект «Орлята России» стал современной альтернативой советским традициям, таким как октябрята, пионеры и комсомол, которые прекратили свое существование после распада СССР в 1991 году. Сегодня в системе образования большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, и «Орлята России» играют в этом важную роль. Программа объединяет детей, педагогов, родителей и старшеклассников-наставников, которые совместно участвуют в образовательных тренингах и проектах.

На данный момент к инициативе присоединились уже более пяти миллионов участников по всей стране. В мероприятии, посвященном приему первоклассников в ряды организации, приняли участие депутаты Богородского округа Екатерина Щербакова и Павел Волнов.

Посвящение в «Орлята России» стало не только праздничным событием, но и важным шагом на пути формирования у школьников ценностей гражданственности и ответственности.

Школьники Богородский
17 января 2025, 18:28
Открытое первенство округа по самбо пройдет в Люберцах 19 января
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Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы 18 и 19 января состоятся межмуниципальные соревнования Московской области по самбо среди юношей 14–16 лет, а также открытое первенство округа среди юношей 11–12 и 12–14 лет. Турнир соберет порядка 150 участников из разных муниципалитетов Подмосковья и других регионов.

Городской округ Люберцы на турнире представят 15 спортсменов.

«В межмуниципальных соревнованиях, которые пройдут 18 января, примут участие команды округов восточной части Московской области. Состязания будут проводиться в десяти весовых категориях. Победители и призеры получат право принять участие в финальном этапе первенства Московской области, который состоится 1 февраля в Можайске», - сообщил председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент Федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

Также, 19 января пройдет открытое первенство Люберец, где сильнейшие юные самбисты поборются за награды и возможность попасть в сборную команду городского округа. Лучшие спортсмены будут представлять муниципалитет на соревнованиях областного уровня.

«Данные соревнования являются этапом отбора в сборную команду Люберец. Для повышения спортивной конкуренции первенство является открытым для представителей других округов Подмосковья и иных регионов», - добавил Виктор Худяков.

Состязания обещают быть зрелищными и напряженными, а их участники продемонстрируют высокий уровень подготовки и спортивного мастерства.

Спортсмены Люберцы
17 января 2025, 17:42
Количество трудоустроенных в Подмосковье жителей превысило 4,6 миллиона
Министерство социального развития Подмосковья
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Свыше 4,6 миллиона жителей трудоустроены в Подмосковье. Сейчас в регионе насчитывается около 70 тысяч вакансий, а уровень безработицы опустился до 0,1%.

В Подмосковье работают программы профессионального обучения и переподготовки, а количество вакансий превышает число соискателей, рассказали в региональном Минсоцразвития. По словам вице-губернатора Людмилы Болатаевой, в среднем на одного безработного приходится около 13 предложений.

Количество вакансий по разным специальностям и направлениям составляет 70 тысяч, при этом соискателей - почти шесть тысяч человек.

В топ дефицитных профессий по итогам 2024 года вошли специалисты в сфере строительства, транспорта и логистики, здравоохранения и промышленности. Так, сейчас в Подмосковье требуется свыше 1,2 тысячи каменщиков, более 3,2 тысячи водителей, около 2,1 тысячи слесарей и порядка 800 медиков.

Ознакомиться со всеми вакансиями жители могут при помощи интернет-портала «Работа в России».

Рабочие места
17 января 2025, 17:39
Незаконную вышку сотовой связи снесут в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Законность постройки проверили в администрации округа. Выяснилось, что башня установлена менее чем в 50 метрах до жилых домов, что недопустимо по нормам и правилам безопасности.

Жители задавали в многочисленных обращениях в администрацию городского округа вопрос о законности вышки сотовой связи рядом с жилыми домами в деревне Большая Черная. Проведенная проверка подтвердила, что объект возведен с нарушениями.

Администрация Мытищ обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Плюс» и потребовала снести антенно-мачтовое сооружение связи. Государственную экспертизу спорного объекта провели в ходе судебного разбирательства. Эксперт установил, что башня установлена менее чем в 50 метрах до жилых домов, что недопустимо. Сама опора возведена с нарушением строительных норм, а привести ее в соответствие невозможно, необходимо демонтировать сооружение.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Елена Лебеденко подтвердила, что объект нарушал права и охраняемые законном интересы третьих лиц и создавал угрозу жизни и здоровью граждан.

Арбитражный суд постановил полностью удовлетворить требования администрации. Суд обязал ответчика компанию «Альянс Плюс» снести вышку сотовой связи и ее фундамент в установленные законодательством сроки. В случае неисполнения вышка будет ликвидирована с последующим возмещением понесенных расходов.

Суд Мытищи Законы
17 января 2025, 17:27
Работу автобусов на 2 маршрутах продлят в Ленинском округе в ночь на Крещение
Пресс-служба Губернатора МО
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В ночь с 18 на 19 января для удобства жителей и гостей муниципалитета общественный транспорт будет ходить до мест крещенских купаний. Изменения коснутся двух маршрутов — № 367 и № 1228.

Общественный транспорт до мест, где оборудованы купели, будет курсировать до 03:00 19 января. Автобус № 1228 «Развилка - Москва (улица Люблинская)» довезет прихожан до Христорождественского храма в селе Беседы. На автобусе № 367 «Константиново - Москва (станция метро \"Домодедовская\")» можно доехать до Преображенского храма в поселке Совхоза имени Ленина, до озера Кругляш у храма Преображения Господня в селе Остров, а также до деревни Апаринки, где купель установят на территории учебного центра МЧС.

Для владельцев автомобилей в местах крещенских купаний будут организованы временные парковки. Также приведут в порядок подъезды и подходы к храмам.

В городском округе в этом году оборудуют шесть мест для омовений: две купели на открытых водоемах и еще четыре - на территории храмов. Везде организованы теплые раздевалки и раздача горячего чая, будут дежурить медики, спасатели и волонтеры.

Православие Автобусы Ленинский округ

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