04 января 2025, 15:15

«Русский Халк» Сергей Агаджанян из Люберец проведет серию шоу в Москве

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Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира и житель Люберец Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», готовится удивить публику. С 3 по 17 января он проведет десять показательных выступлений по сценическому экстриму в рамках интерактивной выставки «Город профессий АПК „Я в Агро“, организованной Минсельхозом России.

Шоу пройдут на сцене «Земли спорта» в «Тимирязев Центре». Эти выступления станут не только ярким зрелищем, но и важным этапом подготовки Сергея к новому мировому рекорду, который он планирует установить весной этого года в честь Дня Победы. Более того, Агаджанян намерен войти в историю, установив рекорд мира по количеству официальных показательных выступлений подряд по сценическому экстриму - 10 за 15 дней.

Во время своих шоу «Русский Халк» продемонстрирует невероятные физические возможности. Кроме того, зрители смогут увидеть видеотрансляции его самых ярких и сложных рекордов, а также лично пообщаться с легендарным спортсменом и задать ему вопросы.

Спортсмены Люберцы
04 января 2025, 15:21
Новая поликлиника открылась в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах
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В городском округе Люберцы, в ЖК «Жулебино парк», начала работу новая взрослая поликлиника. Она рассчитана на 100 посещений в смену.

Медицинское учреждение расположено на улице Летчика Ларюшина, 6. Как отметил глава муниципалитета Владимир Волков, поликлиника будет обслуживать более 8,5 тысячи жителей микрорайона. Здесь принимают врачи-специалисты: терапевты, хирург, офтальмолог, ЛОР-врач. Для пациентов доступно современное оборудование, включая УЗИ-аппарат с функцией исследования сосудов, а также кабинет функциональной диагностики.

Он также напомнил, что микрорайон «Жулебино парк» активно развивается. В 2024 году здесь были открыты большой детский сад на 350 мест и детская поликлиника с пропускной способностью 100 посещений в смену. В 2025 году планируется завершить строительство школы на 1500 учеников.

Люберцы Строительство Поликлиники
04 января 2025, 15:03
Семейный фестиваль «Время чудес» пройдет в Коломне 5 января
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Арт-квартал «Патефонка» в Коломне превратится в настоящий центр зимнего волшебства 5 января. Семейный фестиваль «Время чудес» подарит гостям атмосферу праздника, творчества и уюта.

В рамках мероприятия пройдут ярмарка фермерских продуктов и арт-ярмарка дизайнерских подарков - уникальные сувениры, вещи для домашнего декора, ватные игрушки ручной работы и подарочные наборы, которые станут отличным сюрпризом для ваших близких. Для гостей организуют зимние фотозоны и откроют новогоднее кафе.

Пройдут мастер-классы по созданию елочных игрушек, декоративных свечей и вкусных десертов, сказочные программы с аниматорами и аквагримом для самых маленьких гостей и финальный розыгрыш призов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Коломна Семья Фестивали
04 января 2025, 14:55
Резиденции Деда Мороза продолжат работать в Коломне и Озерах до 8 января
пресс-служба администрации Г.о. Коломна
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Резиденции Деда Мороза в парке Мира в Коломне и Сосновом бору в Озерах продлят свою работу до 8 января, чтобы подарить всем желающим незабываемые праздничные впечатления. Несмотря на то, что все письма с мечтами и пожеланиями уже отправлены в Великий Устюг, резиденции продолжают принимать гостей с интерактивными и анимационными программами.

Каждый ребенок сможет рассказать любимое стихотворение, спеть новогоднюю песенку, сделать памятное фото с Дедом Морозом или принять участие в увлекательных рождественских забавах. Гостей ждут веселые игры, хороводы вокруг елки и множество сюрпризов.

Развлекательные мероприятия пройдут 5 января - с 16:00 до 17:20, 7 января - с 11:00 до 14:00, 8 января - с 12:00 до 13:00.

Напомним, что до 25 декабря в резиденциях работали специальные ящики для писем Деду Морозу. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» дети и взрослые могли отправить открытки, рисунки и коллажи с самыми заветными желаниями.

Коломна Дед Мороз
04 января 2025, 14:34
Чайный фестиваль пройдет в парке имени Талалихина в Подольске 5 января
Пресс-служба администрации Подольска
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В городском округе Подольск в парке культуры и отдыха имени Талалихина и Детском парке подготовили насыщенную программу для жителей и гостей округа в рамках зимних каникул. С 1 по 7 января здесь пройдут различные мероприятия, объединенные акцией «Территория чудес».

Одним из центральных событий станет «НеобыЧАЙный фестиваль», который состоится 5 января в парке имени Виктора Талалихина в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Для детей старше трех лет и их родителей организаторы подготовили интерактивное выступление воспитанников ДК имени Лепсе, фотозону «Подольское купечество» и игровую программу «За чаем не скучаем» от коллективов СДК «Романцево». Гостей угостят ароматным чаем со сладостями на самоварной станции, а также предложат поучаствовать в тематическом мастер-классе «Чай всему голова». Завершит фестиваль зажигательная танцевальная дискотека.

Ежедневно до 7 января в центральном парке Подольска работает новогодняя ярмарка. С 12:00 до 19:00 здесь можно приобрести уникальные подарки ручной работы, праздничные угощения и сувениры. Также в парках округа организованы занятия по скандинавской ходьбе, творческие мастер-классы, уроки вязания и другие активности.

Для создания праздничного настроения в парках оформлены зимние фотозоны и украшены елки. В парке имени Талалихина работает каток с прокатом коньков. 1 января на катке прошло ледовое гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое стало настоящим подарком для жителей. Со 2 января артисты учреждений культуры организуют интерактивные программы «Сказки водят хоровод», включающие подвижные игры, мастер-классы, вечеринки с Дедом Морозом и Снегурочкой, квесты, конкурсы, флешмобы и дискотеки на льду.

Праздники Подольск Парки

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