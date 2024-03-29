29 марта 2024, 19:02

Русский Халк проведет в Люберцах мастер-класс для одного из самых сильных людей России

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Тяжелоатлет по прозвищу Русский Халк проведет в Люберцах мастер-класс для одного из самых сильных людей России Дмитрия Логунова. Мероприятие пройдет 3 апреля в 12:00 в фитнес-клубе «Re: fit».

В рамках тренировки Логунов попробует выполнить упражнения со спецификой, отличающейся от его базовых силовых упражнений, - поднятие богатырского бревна, становая тяга.

Отмечается, что тренировку подготовят по принципу многоповторных круговых упражнений с элементами сценического экстрима. Русский Халк научит Дмитрия Логунова ломать стальные стержни, надувать грелки и многому другому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы
29 марта 2024, 20:18
Глава Люберец Волков обсудил с жителями вопросы содержания придомовых территорий
Администрация Люберцы г.о.
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие прошло у дома № 64 на Октябрьском проспекте.

Глава муниципалитета обсудил с местными жителями вопросы содержания придомовых территорий, подъездов, Октябрьском проспекте, где обсуждались вопросы содержания придомовых территорий, подъездов, обработки контейнерных площадок, а также проведения мероприятий по дератизации и дезинсекции в многоквартирных домах.

«Также жители попросили обратить внимание на гаражи, установленные на придомовой территории. Люберчан волнует вопрос законности их установки. Уделим внимание данной теме», - указал Волков.

В заключение он добавил, что все обращения зафиксированы и взяты под контроль для последующего решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы ЖКХ
29 марта 2024, 20:07
Школьников из Орехово-Зуева пригласили на заключительный этап всероссийской олимпиады
Unsplash
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Школьники из Орехово-Зуева получили приглашение принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады. Пять учеников будут представлять Подмосковье на конкурсе.

В команду Московской области вошли два победителя по технологии - Рустам Сибгатулин и Глеб Дмитриев, а также три победителя по литературе - Алина Спиридонова, Ольга Кискина, Ксения Шиве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Орехово-Зуево
29 марта 2024, 19:52
Университет «Дубна» принял участие в Форуме работодателей
Администрация Дубна г.о.
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Представители предприятий наукограда и университета «Дубна» приняли участие в Форуме работодателей. Основная цель мероприятия — понять потребность в кадрах на ближайшие годы и подготовить специалистов. В университете подчеркнули, что готовы реагировать на любой запрос работодателей в отношении кадров.

Инициативу проведения форума поддержал глава Дубны Максим Тихомиров, отметив, что он часто посещает городские предприятия, встречается с коллективами и видит нехватку специалистов.

«Сегодня внешний поток специалистов, которые приезжают на работу в Дубну, составляет 32-34%. Для сравнения, в прошлые годы это было всего 20%. Внешний поток растет, наших кадров не хватает», - указал Максим Тихомиров.

Он подчеркнул, что сейчас стоит задача вместе с университетом выстроить связь с работодателями и скорректировать учебные программы по подготовке кадров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Студенты
29 марта 2024, 19:49
Врачи из Клина приняли трехсотые роды с начала года
Администрация Клин г.о.
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Юбилейный 300-й малыш появился на свет в Клину с начала 2024 года. Его отец является участником специальной военной операции. Он приехал в роддом на выписку сына.

Мама малыша Елена, проживающая в Тверской области, выбрала роддом в Клину после многочисленных рекомендаций. Она выразила полную удовлетворенность обслуживанием и атмосферой в роддоме, отметив профессионализм врачей и акушерок.

Особенно важно, что на выписку сына приехал его папа, который проходит службу в зоне СВО. Он находится в отпуске и волнуется за нового члена семьи.

Семью поздравила глава городского округа Клин Алена Сокольская, отметив повышенный интерес к клинскому роддому со стороны семей из других регионов.

«Это конечно связано с профессионализмом врачей, медсестер, всего персонала и очень комфортными, уютными условиями. По программам нашего губернатора А. Ю. Воробьева роддом оснащается самым современным медицинским оборудованием», - подчеркнула Алена Сокольская.

Алена Сокольская также вручила малышу фирменный подарок - демисезонный прогулочный костюм-трансформер.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Роддома Врачи

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