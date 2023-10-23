«Русская Бакалейная Компания» из Щелкова подвела итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

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В ходе первого этапа компания при поддержке специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) провела диагностику производственных процессов и создала рабочую группу для внедрения практик бережливого производства. Кроме того, сотрудники предприятия прошли обучение по программам нацпроекта.

Руководитель программы по реализации нацпроекта «Производительность труда» Евгений Никитенков подчеркнул, что компания находится на середине пути и внедрила ряд улучшений, которые позволили снизить время на осуществление производственных заданий.

«Очень радует, что персонал РБК активно вовлечен в изменения и вносит предложения по улучшению», - сообщил Евгений Никитенков.

После проведения диагностики перед рабочей командой проекта были поставлены следующие цели: повышение выработки с одного рабочего центра на 5%, сокращение времени процесса на 10% и снижение запасов полуфабрикатов на 10%. Результаты работы будут подведены через три месяца.

Компания также будет продолжать получать поддержку от специалистов РЦК для реализации мероприятий, направленных на достижение этих целей. В дальнейшем планируется распространить полученный опыт на другие производственные участки самостоятельно.

Напомним, «Русская Бакалейная Компания» была основана в 1999 году и сегодня является лидером на рынке производителей специй, пряностей и приправ.

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