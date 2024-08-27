27 августа 2024, 17:17

Руслан Коловский из Подмосковья стал призером чемпионата России по спорту глухих

фото: соцсети Руслана Коловского
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Серебряным призером чемпионата России по спорту глухих в дисциплине «армрестлинг» стал Руслан Коловский из Подмосковья. Об этом рассказали в министерстве физической культуры и спорта региона.

Руслан выступил в весовой категории 80 килограммов на правой и левой руках. В финале спортсмен уступил Андрею Кирьянову из Новосибирской области.

Чемпионат прошел в Кургане и объединил 48 участников из 13 регионов России. Турнир организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».​ Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов , бассейнов и других объектов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
27 августа 2024, 17:25
Открытая тренировка по проекту «Zа Самбо» прошла в Воскресенске
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Активисты и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» организовали яркое мероприятие, посвященное федеральному партийному проекту «Zа Самбо». В Воскресенске прошли показательные выступления, на которых спортсмены округа продемонстрировали свои навыки в самбо.

В мероприятии приняли участие как опытные самбисты, так и молодые спортсмены из разных секций, а также дети и подростки, желающие попробовать свои силы в этом увлекательном виде спорта.

«Самбо - уникальный вид спорта, который не только учит самозащите, но и формирует твердый мужской характер, стойкость и выносливость. В Воскресенске самбо пользуется особой популярностью, и наши спортсмены регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня», - отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Цель проекта «Zа Самбо» заключается в развитии, популяризации и пропаганде самбо как важной составляющей российской культуры и отечественного спорта. Мероприятие собрало множество зрителей и вдохновило участников на дальнейшие тренировки и достижения в этом виде спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Воскресенск
27 августа 2024, 16:25
Футбольный турнир среди мам спортсменов прошел в Серпухове
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В рамках Года семьи сообщество «Футбольные мамы» представило уникальный социальный проект «100 турниров — 100 городов», направленный на продвижение семейных ценностей и объединение мам через спорт. Проект включает в себя однодневные футбольные турниры фестивального формата, которые в этом году пройдут в 70 регионах России, странах СНГ и Китае.

Организаторами турниров в Подмосковье выступают Министерство физической культуры и спорта Московской области и «Футбольные мамы». На стадионе «Спартак» около 70 участниц из Московской области и Москвы продемонстрировали свои силу, ловкость и выносливость.

Серпухов представили команды «Мамы Ястребов» и «Большевик Талант». Соревнования проходили в формате 5×5, продолжительность матчей составила два тайма по 10 минут. Все серпуховские мамы показали яркую игру, волю к победе и упорство. Команда «Большевик Талант» заняла третье место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Футбол
27 августа 2024, 15:48
Фестиваль адаптивного вейкборда прошел на острове «Русский» в Серпухове
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В Серпухове прошел благотворительный фестиваль адаптивного вейкборда, который уже успел зарекомендовать себя как важное событие для людей с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель мероприятия — предоставить участникам, в том числе и бойцам специальной военной операции, возможность заниматься спортом и восстанавливаться после травм.

В рамках программы состоялось показательное выступление члена сборной России по парасноуборду Филиппа Шеббо, который вдохновил всех присутствующих своим мастерством и духом.

Гостям фестиваля предложили уникальную возможность обучиться вейкборду на спортивных протезах, а участникам с ограничениями опорно-двигательного аппарата - катанию на специализированном сидячем вейкборде. Также была подготовлена обширная спортивная программа, включающая катание на сапбордах, электрофойле и катамаране, а также отдых на пляже и возможность пообщаться друг с другом.

Для удобства участников были предоставлены специальные модули, которые позволили им в полной мере освоить новые виды спорта.

«Благодарю организаторов за развитие и поддержку этого важного направления, которое помогает вернуть людям веру в свои силы и возможности», - отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Серпухов
27 августа 2024, 15:26
Предпремьерный показ фильма местного телеканала прошел в Павловском Посаде
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Показ сказки «Тайна старинных часов» организовали в зале Дома культуры «Октябрь» в Павловском Посаде. Фильм о любви к городу и его истории сняли сотрудники местного телеканала «Радуга».

Сказку за три месяца создал творческий коллектив телеканала «Радуга» под руководством автора сценария и редактора Анны Суницы. На предпремьерный показ пригласили тех, кто помогал в воплощении идеи в жизнь.

Поздравил авторов фильма первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

«Это добрая сказка о любви к своему городу, о его истории и ярких личностях из прошлого. Прекрасная музыка, созданная композитором Денисом Тихоновым, яркие персонажи, созданные актерами, покорили зрителей с первых кадров! Стоит отметить и прекрасные театральные коллективы „СказкаГрад“ Дома культуры „Филимоновский“ и школьный театр „Веретено“ Павлово-Посадской платочной мануфактуры», - сказал Филипп Ефанов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фильмы Павловский посад

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