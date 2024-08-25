25 августа 2024, 14:46

Руководство больницы в Коломне напомнило жителям о важности донорства крови

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Заведующий травматологией Коломенской больницы Андрей Горин и руководитель отделения сердечно-сосудистой хирургии Эльмар Зейналов встретились в операционной отделения переливания крови. Они напомнили жителям личным примером о важности донорства для спасения пациентов.

Оба врача ежедневно сталкиваются с операциями, сопряженными с обширными кровопотерями, и знают, что своевременно перелитая донорская кровь может стать решающим фактором в критических ситуациях.

«Сотрудники Коломенской больницы активно участвуют в донорском движении, многие из них являются регулярными донорами. Это врачи, медицинские сестры и сотрудники служб обеспечения. Однако то, что руководители подразделений становятся флагманами донорства, имеет колоссальное значение для пропаганды этой важной инициативы внутри коллектива», - отметила заведующая отделением переливания крови Лариса Сахарова.

Эльмар Зейналов поделился, что активно сдавал кровь еще в студенчестве, а Андрей Горин стал донором впервые. Оба врача продемонстрировали пример самопожертвования и социальной ответственности, подчеркивая, что их вклад в спасение пациентов не ограничивается только работой за операционными столами.

«Спасибо вам, доктора, за то, что спасаете жизни не только во время операций, но и делясь своей кровью», - добавила Лариса Сахарова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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Коломна Волонтеры Врачи
25 августа 2024, 15:18
Фарфоровый фестиваль ко Дню города прошел в Ликино-Дулеве
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В рамках празднования Дня города Ликино-Дулево в парке «Дулевский» состоялся фарфоровый фестиваль «Агашка». Его открытие началось театрализованным шествием Фарфоровой королевы и ее свиты, которые с гордостью демонстрировали знаменитые изделия Дулевского фарфорового завода.

Для посетителей провели мастер-классы по росписи и созданию скульптур, а также конкурс костюмов «Фарфоровая кокетка», где участники продемонстрировали свое творчество и фантазию. Гостям предложили насладиться вкусным чаепитием, а для детей была организована увлекательная программа с играми и конкурсами.

Особое внимание привлекла церемония бракосочетания «Фарфоровая свадьба», где пары, отмечающие 20-летие совместной жизни, вновь обменялись клятвами любви и верности.

В рамках Дня города также прошли первые соревнования самодельных метательных машин и устройств под названием «ПЛИ!». Три команды - «Тащим дальше», «Морозовцы» и «Культура» - продемонстрировали свою смекалку и изобретательность, соревнуясь в креативности своих машин, дальности и меткости удара. Соревнования прошли в дружеской атмосфере, и все участники были награждены фарфоровыми чашками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Фестивали Орехово-Зуево
25 августа 2024, 15:15
Вакцинация от гриппа прошла в парке Талалихина в Подольске
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Сотрудники обособленного структурного подразделения № 1 в Подольске провели первую вакцинацию против гриппа и COVID в парке Талалихина. Медики будут работать на общественной территории каждую субботу с 10:00 до 13:00 до конца сентября.

Прием медиков в парке Талалихина организовали для тех жителей, который работают по будням и не могут выделить время на диспансеризацию или вакцинацию.

На этот раз 13 человек прошли обязательный осмотр, четыре жителя Подольска поставили прививку против гриппа и еще два от COVID и пневмококковой инфекции. Одного пациента отправили на дообследование.

Прийти в мобильный пункт приема может каждый желающий с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС.

Напомним, заболеваемость ОРВИ и гриппом растет зимой. В группе риска пациенты, которые работают или учатся в коллективах.

Иммунитет необходимо укреплять с помощью правильного питания и активного образа жизни. Пациенты должны помнить, что зимой нужно одеваться по погоде и избегать людных мест, а вакцинацию проходить заранее, чтобы антитела успели сформироваться.

Напомним, ранее 20 тысяч доз противогриппозной вакцины поступило в Подольскую детскую больницу. Их поставят воспитанникам образовательных учреждений округа.

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Подольск Грипп Вакцинация Парки
25 августа 2024, 13:13
Студент Можайского техникума получил жилищный сертификат для детей-сирот
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Артур Нурбаев учится на третьем курсе в Можайском техникуме на мастера цифровой информации. Ему вручили жилищный сертификат для детей-сирот. Он сможет купить квартиру по безвозмездной субсидии от государства.

Артур Нурбаев живет в одной из деревень Можайского округа. Заместитель главы Елена Заболотная вручила ему жилищный сертификат.

«Поздравляем Артура Олеговича с новым этапом в жизни. Надеемся, что получение сертификата позволит реализовать далеко идущие планы. Такая мера социальной поддержки для детей, оставшихся без попечения родителей, безусловно, очень важна», - рассказала Елена Заболотная.

В этом году 22 человека получат жилищный сертификат в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Молодые люди имеют право выбрать или готовое жилье, или документ, по которому смогут купить квартиру на свой вкус.

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Нацпроекты Можайск Сироты
25 августа 2024, 13:02
Учителя английского приняли в школу № 10 в Дмитрове по целевому договору
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Маргарита Каменская устроилась в школу № 10 в Дмитрове по целевому договору. Она окончила Государственный технологический университет в Орехово-Зуеве.

Маргарите сначала не понравился английский язык, однако новый преподаватель привил любовь к предмету. Девушка сдала ЕГЭ на 95 баллов.

Она решила стать учителем, родители поддержали ее выбор и посоветовали поступить в вуз по целевому договору. Программа гарантирует отдельный конкурс на бюджетные места, практику рядом с домом и трудоустройство сразу после окончания высшего учебного заведения.

Маргарита поступила в Государственный технологический университет в Орехово-Зуеве, а практику проходила в школе № 5 в Дмитрове. Сначала она преподавала английский язык для начальных классов, а на следующий год - для учеников среднего звена. Когда пришло время определяться с будущим местом работы, Маргарита Каменская решила отправиться в родную школу.

«Для меня будет легче набираться опыта и постигать все тонкости работы в школе с детьми разных возрастных групп в родной школе, рядом с теми учителями, кто учил меня. Я знаю, что в здесь все смогу и со всем справлюсь!» - говорит Маргарита Каменская.

Маргарита Сергеевна снова готовится к 1 сентября, но уже в качестве учителя. Она собирается попробовать себя в роли классного руководителя со следующего года.

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Школы Учителя Работа Дмитров

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