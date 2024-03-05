05 марта 2024, 18:54

Руководители приемных бизнес-омбудсмена Подмосковья обсудили проблемы предпринимателей

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев провел встречу с руководителями общественных приемных Химок и Подольска и главой Центра медиации Московской области. Главной темой обсуждения стали вопросы, наиболее волнующие представителей бизнеса в регионе.

Руководитель общественной приемной в городском округе Химки Андрей Центеров поделился с коллегами, как их содействие помогло торгово-производственному предприятию добиться перерасчета многомиллионной претензии за водоснабжение.

Руководитель приемной в Подольске Александра Цветкова рассказала, что наиболее частые обращения предпринимателей связаны с вопросами предоставлений земельных участков и помещений для ведения бизнеса.

По словам Владимира Головнева, находиться в постоянном диалоге с бизнесом - это одна из первостепенных задач института уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Экосистема бизнес-защиты ежедневно проводит большую разъяснительную и просветительскую работу с предпринимателями Подмосковья, в каждой нашей приемной всегда помогут разобраться с новшествами в законодательстве и налоговой сфере, окажут правовую помощь», - пояснил Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Химки Бизнес
05 марта 2024, 19:06
Обновление фасадов двух домов на улице Олимпийская завершили в Мытищах
Unsplash
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В Мытищах завершили работы по обновлению фасадов домов, построенных в 1985 году. Об этом сообщили в управлении технического надзора капитального ремонта Московской области.

Работы по утеплению фасадов зданий прошли по улице Олимпийская, дом № 3 в корпусах один и два в Мытищах. Специалисты регионального фонда капремонта провели ремонт балконных плит и герметизацию стыков стеновых панелей. Также провели очистку, оштукатуривание и теплоизоляцию стен.

Входные группы и фасады зданий были также обновлены. Проведенные работы обеспечат комфортное тепло в зданиях зимой и прохладу летом.

Ознакомиться с адресной программой предстоящего капитального ремонта жилых многоквартирных домов можно перейдя по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Мытищи
05 марта 2024, 18:53
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 5 марта
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла вечером 5 марта. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Щелковском и Киевском шоссе. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Помимо этого, движение затруднено на Пятницком, Дмитровском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
05 марта 2024, 18:48
Депутат Денис Перепелицын поздравил семьи участников СВО в Мытищах с 8 Марта
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Семьи военнослужащих спецоперации из Мытищ получили поздравления в честь Международного женского дня. Женщин лично поздравил депутат Московской областной думы Денис Перепелицын.

В ходе встречи обсудили различные темы, начиная от мер социальной поддержки и заканчивая вопросами трудоустройства. Денис Перепелицын также выразил слова поздравлений и пожеланий от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева. Депутат выразил благодарность всем женщинам и вручил им букеты цветов.

На встрече присутствовали руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов Мытищ Юрий Гончарук и атаман мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов.

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Праздники Мытищи
05 марта 2024, 18:47
Лучшие управляющие компании ОЭЗ и индустриальных парков наградили в Подмосковье
фото Сергей Хакимов
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Команды управляющих компаний наиболее эффективных ОЭЗ и индустриальных парков наградили в Подмосковье. Знаки отличия вручили пяти индустриальным паркам, а в специальных номинациях победу одержали еще два индустриальных парка, а также ОЭЗ «Дубна» и «Кашира».

«В Подмосковье создана совершенно уникальная экосистема для развития бизнеса. Одним из ее столпов является развитая производственная инфраструктура, созданная с учетом запросов бизнеса», - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По итогам 2023 года наиболее эффективными признали индустриальные парки «Кабаново», «Есипово», «М-8. Юг», «Клин» и «Богородский».

«Корпорация сопровождает весь процесс реализации инвестиционного проекта - от выбора площадки до запуска предприятия. В прошлом году наши специалисты привлекли в Подмосковье 45 новых инвесторов с объемом инвестиций свыше 60 миллиардов рублей», - заявил руководитель КРМО Александр Федоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес

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