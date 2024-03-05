Руководители приемных бизнес-омбудсмена Подмосковья обсудили проблемы предпринимателей

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Руководитель общественной приемной в городском округе Химки Андрей Центеров поделился с коллегами, как их содействие помогло торгово-производственному предприятию добиться перерасчета многомиллионной претензии за водоснабжение.

Руководитель приемной в Подольске Александра Цветкова рассказала, что наиболее частые обращения предпринимателей связаны с вопросами предоставлений земельных участков и помещений для ведения бизнеса.

По словам Владимира Головнева, находиться в постоянном диалоге с бизнесом - это одна из первостепенных задач института уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Экосистема бизнес-защиты ежедневно проводит большую разъяснительную и просветительскую работу с предпринимателями Подмосковья, в каждой нашей приемной всегда помогут разобраться с новшествами в законодательстве и налоговой сфере, окажут правовую помощь», - пояснил Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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