Руководители предприятий Подмосковья обменялись опытом антикоррупционной политики
В Главном управлении региональной безопасности Московской области прошло совещание по вопросам антикоррупционной политики. Встречу организовали 12 октября, сообщили в ведомстве.
В мероприятии поучаствовали замруководителя ГУРБ и начальник управления экономической безопасности Черепякин и руководители подмосковных госучреждений.
На совещании обсудили введение «Листа профилактической беседы по противодействию коррупции».
«Согласно этому документу, кандидаты, которые поступают на работу, под роспись должны ознакомиться с основными понятиями о коррупции: коррупция, конфликт интересов, личная заинтересованность, злоупотребление должностными полномочиями, взятка. Помимо этого, кандидаты должны ознакомиться с соответствующими статьями УК и мерами ответственности», - уточнили в управлении.
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