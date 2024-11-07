Руководители подмосковных МФЦ пройдут обучение в Сбербанке
Руководители подмосковных МФЦ пройдут обучение по программе Сбербанка. Они улучшат навыки коммуникации с посетителями, а также управленческие компетенции и формирование эффективных команд.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, занятия будут длиться месяц. Они пройдут очно и дистанционно. Участники узнают о методах планирования и организации рабочего процесса, а также научатся решить нестандартные ситуации и справляться с профессиональным выгоранием.
«Обучение руководителей подмосковных офисов „Мои Документы“ проводится на регулярной основе. Данный курс поможет директорам повысить эффективность управления их командами, мотивировать сотрудников и улучшать качество обслуживания посетителей», - отметила директор МФЦ Подмосковья Галина Варганова.
В ведомстве напомнили, что в июне этого года МФЦ Подмосковья и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве.