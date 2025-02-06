Руководители образовательных учреждений Лобни отчитались о результатах работы

Совещание стало площадкой для анализа деятельности каждого учреждения и выявления проблем, которые могут тормозить процесс обучения.

В частности, участники встречи рассмотрели кадровую политику и меры по привлечению новых учителей, а также младшего обслуживающего персонала в систему образования. В Лобне на сегодняшний день работает 577 учителей. В минувшем году удалось привлечь 99 новых педагогов, среди которых 33 учителя приехали из других регионов России.

Кроме того, особое внимание на совещании было уделено вопросам детской безопасности. Обсуждались и стратегические планы развития образовательных учреждений на 2025 год. На текущий момент в городском округе функционируют 36 образовательных организаций, включая дошкольные учреждения.