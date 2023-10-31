Руководителей подмосковных агропредприятий пригласили на профессиональный конкурс «Соль земли»
Прием заявок на премию «Соль земли» среди профессионалов сферы АПК стартовал в Подмосковье. Подать документы можно до 10 ноября.
«Участниками будут руководители лучших предприятий страны, которые внедряют современные технологии, двигают науку и образование вперед, развивают сельские территории. В Подмосковье есть множество достойных кандидатов для участия», - отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Экспертами конкурса выступят представители профессионального сообщества. Разные номинации оценят вклад руководителей в развитие науки, популяризацию агростартапов и фермерского дела.
Рейтинг лучших опубликуют 14 декабря.
Заявки на участие принимаются на сайте svoevagro.ru/salt.
Урожай зерновых в Московской области в этом году оказался лучшим за последние десятилетия. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов рассказал губернатору Андрею Воробьеву.