Руководителей подмосковных агропредприятий пригласили на профессиональный конкурс «Соль земли»

Ягодное хозяйство из Наро-Фоминска в 2 раза увеличит плантации малины и клубники в 2024 году

Предприятие по производству ягод из Наро-Фоминска в два раза увеличит площади под малиной и клубникой в следующем году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

В 2023-м на предприятии собрали более 140 тонн клубники, более 100 тонн малины и 100 тонн ежевики. Годом раньше хозяйство увеличило площади своих плантаций на 20%, и планирует дальше наращивать темп производства.

Этим летом аграрии собирали урожай ягод клубники с плантации в 3,5 гектара, а малины - с восьми гектаров. В 2024 году эти площади увеличат в два раза.

Урожай зерновых в Московской области в этом году оказался лучшим за последние десятилетия. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов рассказал губернатору Андрею Воробьеву.