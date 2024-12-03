Руководителей первичных отделений в Чехове наградили ко Дню «Единой России»
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин вручил благодарственные письма руководителям первичных отделений ко Дню образования партии «Единая Россия». Всего в муниципалитете насчитывают 84 таких подразделения.
Текущий год объявили Годом первичных отделений партии «Единая Россия». Сейчас создают Федеральный Совет таких организаций. Чехов в нем представит депутат Совета депутатов муниципалитета, секретарь первичного отделения Наталья Горушина.
«Благодаря слаженной работе Местного отделения партии „Единая Россия“, у нас значительно повысилась гражданская инициатива членов первичных отделений. Пример тому поступившие предложения от секретарей по организации разных мероприятий», - подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.
Он также добавил, что в муниципалитете в ряды «Единой России» регулярно привлекают новых членов и сторонников. Первичные отделения участвуют в сборах гуманитарной помощи и в партийных мероприятиях.
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