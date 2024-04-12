Руководитель школы № 9 в Лобне отправилась в Китай для обмена опытом
Директор школы № 9 городского округа Лобня отправилась в Китай в составе делегации от Московской области. Цель этой поездки - участие в программе по обмену опытом между педагогическими работниками двух стран, направленной на всесторонний культурный и профессиональный обмен.
Российская делегация посетила несколько экспериментальных учебных заведений при Восточно-Китайском педагогическом университете, включая начальную и среднюю школы иностранных языков. В каждой из этих школ коллеги из Китая поделились с российскими гостями особенностями своих учебных заведений, организацией учебного процесса и инновационными методиками обучения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.
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