Руководитель школы № 9 в Лобне отправилась в Китай для обмена опытом

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Российская делегация посетила несколько экспериментальных учебных заведений при Восточно-Китайском педагогическом университете, включая начальную и среднюю школы иностранных языков. В каждой из этих школ коллеги из Китая поделились с российскими гостями особенностями своих учебных заведений, организацией учебного процесса и инновационными методиками обучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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