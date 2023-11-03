Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена провел прием предпринимателей в Котельниках

Жителям Подмосковья напомнили условия участия в программе социальной ипотеки

Министерство жилищной политики Московской области назвало основные мифы о «Семейной ипотеке». Программу продлили до 1 июля 2024 года для людей, у которых родился ребенок в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года.

Программа рассчитана не только на молодые семьи, но и на родителей-одиночек, у которых: первый ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, двое и более детей до 18 лет или есть ребенок-инвалид до 18 лет.

Максимальная сумма кредита на льготных условиях составляет 12 миллионов рублей. Дополнительные средства можно получить на рыночных условиях по одной из региональных программ.

Отмечается, что рефинансировать кредит на квартиру можно только на покупку жилья от застройщика по ДДУ или договору купли-продажи.

Напомним, программу «Социальная ипотека» запустили в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. За время ее реализации собственное жилье успели получить врачи, учителя, молодые ученые и тренеры.

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