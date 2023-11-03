Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена провел прием предпринимателей в Котельниках
Пять обращений предпринимателей рассмотрели на приеме с руководителем общественной приемной бизнес-омбудсмена Подмосковья в Люберцах, Котельниках и Дзержинском Анной Лежневой и главой Котельников Сергеем Жигалкиным. Они касались государственно-частного партнерства, программ поддержки и других вопросов.
Встречи с предпринимателями проводят в разных округах Подмосковья. Очередной прием состоялся в Котельниках.
Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей, владельцы бизнеса задавали вопросы о модернизации уличного освещения, установки новых дорожных знаков, а также об участии в программах поддержки «Земля за рубль» и «Недвижимость за рубль».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
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