12 апреля 2024, 19:17

Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова провела совещание по вопросам месяца чистоты

АДМ Одинцовский
Читайте нас в: Google Новости

Ежегодно ГУСТ Подмосковья проводит консультации с коммунальными службами, предоставляя подробные рекомендации по проведению общей уборки в соответствии с чек-листом. Сегодня в Одинцове прошла такая встреча, организованная руководителем ГУСТ МО, министром Светланой Аиповой.

В мероприятии приняли участие заместители глав административных округов, руководители муниципальных бюджетных учреждений, а также представители коммерческих организаций. Главная тема обсуждения - правила и особенности подготовки к весенней общей уборке территорий, включая дворы, общественные пространства и многоквартирные дома после зимы.

Одной из важных тем, требующей особого внимания, является подготовка многоквартирных домов к предстоящему зимнему периоду 2024–2025 годов, включая обеспечение оптимальных условий температуры и влажности в помещениях.

В Подмосковье насчитывается 23,4 тысячи многоквартирных домов с наклонными крышами (43%), более 5 тысяч из них оборудованы верхним подключением к системе отопления, расположенной на чердаках. Поэтому важно обеспечить поддержание оптимальных температурно-влажностных условий на чердаке и провести комплекс мероприятий по обновлению систем вентиляции, теплоизоляции инженерных коммуникаций и конструктивных элементов крыш.

«Все остальные типы многоквартирных домов не останутся без внимания, мы заглянем в каждый дом. Проверим, чтобы тепловой контур МКД не был нарушен, подвалы не захламлены и не подтоплены», - добавила руководитель надзорного ведомства Светлана Аипова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

12 апреля 2024, 19:42
Движение автомобилей на переездах рядом со станциями Ботино и Гжель ограничат с 15 апреля
МЖД
Читайте нас в: Google Новости
Движение автомобилей на двух переездах рядом со станциями Ботино и Гжель Казанского направления МЖД будет ограничено с 15 апреля. Соответствующее решение приняли в связи с проведением ремонтных работ.

Организаторы работ сообщают, что с 15 апреля с 9:00 до 18:00 на переезде возле станции Ботино будет действовать однополосное движение, а с 16 апреля с 8:00 до 15:00 дорога будет закрыта для проезда.

При этом с 17 апреля с 9:00 до 14:00 запланированы ремонтно-путевые работы в районе станции Гжель, что повлечет за собой временное закрытие переезда.

Представители Московской железной дороги просят водителей проявить понимание к необходимым мерам, направленным на обеспечение безопасности на дорогах, где они пересекаются с железнодорожными путями. Также их призывают заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы
12 апреля 2024, 19:08
Спортивную школу в ледовой арене «Орион Технопул» откроют в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости
Спортивная база появится в новой ледовой арене «Орион Технопул» в микрорайоне Железнодорожный. Сейчас здесь тренируются хоккеисты и фигуристы.

Отбор в новую спортивную школу планируют начать в сентябре.

Арена находится на территории спортивного комплекса «Орион». Сейчас он на стадии капитального ремонта, но часть объекта функционирует. Завершить восстановительные работы планируют в этом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реконструкции ДК и школ искусств Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Арену открыли в феврале, а ее трибуны рассчитаны на 380 зрителей. Также есть залы для гимнастики, общей физической подготовки, прокат и заточка коньков и кафе.

«Сюда приходят как профессионалы, так и любители. Важно, что мы сделали здесь бесплатные места для нашей команды, которая до этого занималась только в зимнее время года на стадионе „Строитель“. Мы планируем совместно с нашей школой олимпийского резерва имени Ляпкина открыть здесь полноценную спортивную школу, чтобы талантливые хоккеисты приходили, участвовали в соревнованиях», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Спортсмены Школы Балашиха
12 апреля 2024, 18:56
Семья из Сергиева Посада получила золотые знаки ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Семья Чаплыгиных из Сергиева Посада получила золотые знаки ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт».  Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Вся семья ведет активный образ жизни, занимается спортом и участвует в соревнованиях по дзюдо.

Николай и Татьяна Чаплыгины выполнили нормативы двенадцатой ступени комплекса ГТО, их дети, Даниил и Мария, отлично справились с нормативами второй и третьей ступеней соответственно.

​Церемония награждения прошла в Москве в Гостином дворе. Отмечается, что на данный момент в испытания по сдаче нормативов ГТО вовлечено более 16% населения России - это более 22 миллионов человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
12 апреля 2024, 18:48
Волонтеры провели субботник на территории Никольского собора в Можайске
Яна Шаливская
Читайте нас в: Google Новости
Волонтеры продолжают приводить в порядок общественные пространства округа. Очередной субботник они провели на территории Никольского собора.

«Почти каждый день мы выходим на субботники, чтобы также внести свой вклад в преображения округа после зимы. У ребят сейчас каникулы, поэтому пока есть время, стараемся как можно больше помочь там, где это необходимо», - прокомментировала руководитель волонтерского движения Юля Павлова.

Активисты подмели дорожки, убрали сухую траву и листву, а также собрали ветки. Следующие субботники запланировали в округе на 13, 20 и 27 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе. В таких зеленых зонах можно заниматься спортом, читать, отдыхать, участвовать в культурных событиях почти круглый год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Волонтеры

Новости по теме