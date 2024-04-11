Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова провела общеобластной штаб по содержанию территорий

Светлана Аипова подчеркнула, что в ходе генеральной уборки на текущей неделе необходимо завершить I цикл прометания и промывки тротуаров и проездов, выполнить мойку контейнерных площадок на 50%, на 33% - уборку газонов, чтобы уложиться в срок до 30 апреля.

«Хорошими темпами идут 39 городских округов, в числе которых Пущино, Молодежный, Серебряные Пруды, Дзержинский, Орехово-Зуевский», - отметила Светлана Аипова.

Она также подчеркнула, что до 1 мая муниципалитеты должны завершить устранение аварийных ям, чтобы перейти к плановому ремонту. В настоящее время наблюдается недостаточная динамика выполнения задач у Лобни, Чехова, Дмитровского, Клина, Истры и Воскресенска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».