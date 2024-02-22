22 февраля 2024, 19:03

Руководитель ГУСТ Аипова раскритиковала работу с обращениями жителей трех округов Подмосковья

ГУСТ МО
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Руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова провела традиционный общеобластной штаб по содержанию территорий. На совещании с главами городских округов обсуждались вопросы уборки, а также отработка заявок в ЕДС МО.

По словам Светланы Аиповой, на каждый день до воскресения включительно, муниципалитеты сформировали перечень адресов, где запланированы работы.

«Сейчас освобождаем от снега все элементы дворовой инфраструктуры: проезды, подъезды к контейнерным площадкам, парковки, тротуары. Ежедневный план - очистить 20% территорий, - рассказала Аипова.

В ведомстве подвели и первые результаты уборки. Павловский Посад, Лосино-Петровский, Серебряные Пруды, Орехово-Зуево, Долгопрудный показали хорошие результаты. Пока отстают городские округа Дзержинский, Клин и Жуковский.

Аипова напомнила коллегам о важности выполнения в срок аварийных заявок.

«Нужно работать для жителя, а не для галочки. Округа, где эта работа плохо организована: Наро-Фоминский, Чехов, Воскресенск, - подчеркнула Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Работа Снегопад
22 февраля 2024, 19:23
Школа в Мытищах будет носить имя Героя СССР, космонавта Валерия Рюмина
Министерство территориальной политики Московской области
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Школа № 35 в Мытищах будет носить имя дважды Героя Советского Союза, космонавта Валерия Рюмина. Соответствующее постановление подписал губернатор московской области Андрей Воробьев.

Валерий Викторович Рюмин - советский и российский космонавт, бортинженер космических кораблей и орбитальной станции «Салют-6», специалист полета шаттла «Дискавери», Почетный гражданин города Мытищи.

Как рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области, школа № 35, открытая в прошлом году, планирует стать лидером в изучении новейших достижений современной науки среди образовательных учреждений Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Мытищи
22 февраля 2024, 18:58
Подмосковная спортсменка Ирина Чернышова выиграла на соревнованиях по фиджитал-единоборствам
«Игры Будущего»
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Спортсменка из Лыткарина Ирина Чернышова выиграла на соревнованиях по фиджитал-единоборствам в рамках турнира «Игры Будущего». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная спортсменка представляла на турнире команду GOR UNION. Ее соперницей в поединке стала Любовь Сальникова из команды GAMERS OF FUTURE.

​В первом, виртуальном, этапе соперницы сражались в консольной игре «Mortal Kombat 11» до пяти побед. Со счетом 5:1 победу одержала Ирина Чернышова.

​Во втором этапе, физическом, спортсменки провели бой по правилам смешанных единоборств «ММА» в рамках весовой категории до 56,7 килограммов. Представительница Московской области также одержала победу со счетом 11:1.

​«Для меня это был не совсем новый опыт. Я уже принимала участие в поединках такого формата. В этот раз я хорошо подготовилась, ребята из моей команды достали мне приставку, установили проектор прямо в зале и каждый день играли со мной. Мы очень плотно работали как в виртуальной, так и в физической подготовке», - прокомментировала Чернышова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Лыткарино
22 февраля 2024, 18:41
Городской фестиваль-конкурс школьных театральных коллективов прошел в Лобне
Unsplash
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Вчера, 21 февраля, в лобненской школе № 2 состоялся второй городской фестиваль-конкурс среди театральных коллективов. Он был посвящен 225-летию Александра Сергеевича Пушкина.

Творческие студии и кружки представили постановки сказок, историй из «Повестей Белкина» и романа в стихах «Евгений Онегин». В номинации «Развитие» победил коллектив школы № 5, а в номинации «Дебют» - школа № 2.

В Лобне уделяется значительное внимание развитию дополнительного образования. Здесь функционируют бесплатные секции и кружки различных направлений. Они организованны как на базе общеобразовательных школ, так и в других бюджетных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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Школы Лобня Театры
22 февраля 2024, 18:37
Новые рентгеновские аппараты и маммограф установили в больницах Подмосковья
Пресс-служба Минздрава МО
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Больницы Московской области продолжают оснащать современным оборудованием. Так, в Люберецкой больнице заменили два устаревших рентгеновских аппарата на новые, а также установили маммограф. Еще один цифровой рентген-аппарат вместо аналогового заработал в Лыткаринской больнице.

«Мы реализуем масштабную программу по замене устаревшей аналоговой тяжелой техники на современную цифровую. Кроме того, открываем новые кабинеты там, где прежде их не было», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, на закупку новых аппаратов и ремонт кабинетов направили почти 75 миллионов рублей.

В Люберцах новые рентгеновские аппараты заработали в поликлиниках № 5 и № 2, а в Лыткарине исследования на новом цифровом рентгеновском аппарате начали проводить во взрослой поликлинике № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Врачи

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