Ручные гранаты и мины времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье 2 октября
Еще девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в Можайском и Рузском городских округах, обезвредили в Подмосковье. Об этом сообщили в «Мособлпожспасе».
Взрывотехники поисково-спасательного отряда № 2 обезвредили семь ручных гранат и две минометные мины.
«Жители деревни Моденово Можайского округа один боеприпас откопали на приусадебном участке в нескольких метрах от жилого дома. Причем, неделю назад здесь уже находили две минометные мины», - рассказал главный эксперт группы Александр Михайлин.
Еще восемь боеприпасов нашли поисковики из отряда «Эхо войны». Их обнаружили в лесу возле деревни Апальщино Рузского округа.
Специалисты забрали опасные находки и ликвидировали их.
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