Ручные гранаты и мины времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье 2 октября

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Взрывотехники поисково-спасательного отряда № 2 обезвредили семь ручных гранат и две минометные мины.

«Жители деревни Моденово Можайского округа один боеприпас откопали на приусадебном участке в нескольких метрах от жилого дома. Причем, неделю назад здесь уже находили две минометные мины», - рассказал главный эксперт группы Александр Михайлин.

Еще восемь боеприпасов нашли поисковики из отряда «Эхо войны». Их обнаружили в лесу возле деревни Апальщино Рузского округа.

Специалисты забрали опасные находки и ликвидировали их.

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