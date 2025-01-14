Рождество Христово отметили в воскресных школах Лобни

Читайте нас в:

Тематический спектакль о чудесах на Рождество провели в школе № 10 в Лобне. Его организовали ученики воскресной школы Серафимовского храма.

На встрече завершили благотворительную акцию «Свет Рождества». Юным гостям из организации «Добрология» передали рождественские подарки.

Воспитанники воскресной школы Спасского храма Лобни ходили колядовать, а также поучаствовали в молебне. К мероприятию дети сами смастерили бубенцы и звезды.

Рождественские мероприятия провели и в храме Матроны Московской. Ученики воскресной школы исполнили песни, прочли стихи, поучаствовали в викторине.

Также здесь открыли выставку рождественского рисунка и фотовыставку-отчет о работе воскресной школы.