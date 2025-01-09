09 января 2025, 10:46

Рождественский вертеп прошел в Мытищах

Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Праздничную программу показали во дворце культуры «Яуза». Сцены Рождества Христова для гостей подготовили участники детского ансамбля «Красное солнышко».

Артисты детского фольклорного ансамбля разыграли для зрителей настоящую рождественскую сказку, погрузив их в особенности народных традиций. Участники коллектива занимаются во дворце культуры «Яуза», изучая русские обычаи и обряды, поэтому им было чем поделиться с гостями праздника: непривычные для современности игры и забавы, народный спектакль, танцы и уникальный песенный репертуар. Ребята показали как правильно колядовать, щедровать или «водить козу».

Присутствующие, независимо от возраста, активно и с удовольствием участвовали в развлечениях, ведь всегда интересно вернуться к своим корням, узнать новое о родной культуре и обычаях. Подобные праздники с каждым разом набирают популярность, собирая все больше и больше зрителей. Растет и число тех, кто стремится стать участником подобных «Красному солнышку» фольклорных коллективов, желающих сохранить культурное наследие и передать его другим поколениям.

Праздники Мытищи Спектакль Артисты
09 января 2025, 11:07
Семьи участников СВО посетили премьеру спектакля «Рождество в Лобне»
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Семьи участников СВО, «Добрологии» и «Многомамы» посетили премьеру спектакля «Рождество в Лобне». Постановку представили актеры театра «Камерная сцена».

Сюжет основан на реальных событиях 1909 года. Сестра супруги Николая II Елизавета Федоровна побывала на открытии школы для сирот при монастыре Серафима Саровского в деревне Катюшки. Представление состояло из двух частей, где также разыгрывалась мистерия рождественского вертепа.

Спектакль посмотрели жители Лобни, семьи участников СВО, а также семьи из «Добрологии» и общественной организации «Многомама». Зрители поблагодарили артистов за просветительскую направленность проекта и сохранение духовной истории.

Театр «Камерная сцена» основан в Лобне в 1991 году. В его репертуаре - более 40 спектаклей. Каждый год здесь проходит фестиваль «Русская классика». В нем принимают участие артисты из России и других стран. Коллектив не раз получал награды в конкурсах высокого уровня.

Лобня
09 января 2025, 11:03
Китайская компания запустит завод запчастей для грузовиков в Солнечногорске
Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области
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Китайская компания «Хуацзин» построит завод в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Там будут выпускать оборудование для грузовой прицепной техники.

Компания «Хуацзин» занимается производством запчастей и деталей для грузовиков под брендом HJ. Как рассказали в региональном Мининвесте, в Солнечногорске планируют запустить серийное производство осей и подвесок. В проект инвестируют около пяти миллиардов рублей.

«На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского округа. К строительству первой очереди приступят уже в начале этого года. Производственные мощности нового предприятия в Подмосковье позволят производить в год 100 тысяч осей, 100 тысяч подвесок и до 400 тысяч колодок», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

В будущем линейку расширят колодками, упорными устройствами и элементами подвесок. Кроме того, компания планирует запустить линию штамповки.

По словам коммерческого директора Богдана Готового, предприятия оснастят высокотехнологичным оборудованием с компьютерным управлением.

«У нашей компании есть свой собственный отдел тестирования качества сырья и готовой продукции. Помимо стандартных проверок на прочность, также проводятся испытания на коррозионную устойчивость в солевом тумане, анализ структуры металла, трехкоординатный контроль, усталостные испытания балок осей», - добавил он.

Компания является одним из самых крупных предприятий в Азии по производству запчастей и деталей для прицепов и полуприцепов. Завод стал одним из первых, где стали выпускать цельнокованую балку для оси методом горячего обжима. Эта технология помогает избежать разрушение металла при высокой нагрузке.

Солнечногорск Строительство Заводы
09 января 2025, 10:59
Работу светофоров оптимизировали в 2 округах Подмосковья
Минтранс Московской области
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Специалисты Центра безопасности дорожного движения скорректировали режимы работы еще восьми светофоров в Раменском и Одинцовском округах. А в Пушкино установили новый адаптивный светофор, который настроят с учетом потока машин.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что адаптивный светофор установили на пересечении Старого Ярославского и Пушкинского шоссе. Сейчас идет индивидуальная настройка устройства с учетом транспортного потока. Если поток машин на одном направлении больше, светофор сделает фазу для проезда длиннее, если меньше, то приоритет будет дан другим направлениям.

В Раменском и Одинцовском округе скорректировали режимы работы восьми светофоров. Например, увеличили время проезда по Можайскому шоссе в вечерние часы, а в утренние - увеличили время выезда на трассу с примыкающих дорог.

Работа на Можайском шоссе продолжается - здесь планируют добавить еще один режим работы для светофоров, который подойдет для раннего утра.

Дороги
09 января 2025, 10:43
Программа «Жилище» помогла молодой семье из Ступина приобрести квартиру
Министерство жилищной политики Московской области
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Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», которая входит в государственную программу Московской области «Жилище», помогла молодой семье переехать из коммуналки. С помощью субсидии родители приобрели двухкомнатную квартиру в Ступине.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что Максим и Мария Моргун воспитывают двоих сыновей - семилетнего Артема и четырехлетнего Тимофея. Их общее увлечение - путешествия.

«Каждый год бываем в разных городах. Больше всего, конечно, любим места, где есть море. Ездили в Абхазию, в Сочи. Дети обожают купаться», - рассказывает Мария.

Раньше Моргун жили в коммунальной квартире. В городской администрации им рассказали о подпрограмме и помогли оформить документы. Новое жилье выбрали на вторичном рынке.

«Теперь у нас своя „двушка“. Квартира нам понравилась с первого взгляда, настолько хорошо сделан ремонт. Как говорится, заезжай и живи!» - поделились впечатлениями родители.

Подать заявку на субсидию можно онлайн. В 2024 году подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» помогла улучшить условия жизни 271 паре родителей.

Семья Ступино

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