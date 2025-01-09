Рождественский вертеп прошел в Мытищах
Праздничную программу показали во дворце культуры «Яуза». Сцены Рождества Христова для гостей подготовили участники детского ансамбля «Красное солнышко».
Артисты детского фольклорного ансамбля разыграли для зрителей настоящую рождественскую сказку, погрузив их в особенности народных традиций. Участники коллектива занимаются во дворце культуры «Яуза», изучая русские обычаи и обряды, поэтому им было чем поделиться с гостями праздника: непривычные для современности игры и забавы, народный спектакль, танцы и уникальный песенный репертуар. Ребята показали как правильно колядовать, щедровать или «водить козу».
Присутствующие, независимо от возраста, активно и с удовольствием участвовали в развлечениях, ведь всегда интересно вернуться к своим корням, узнать новое о родной культуре и обычаях. Подобные праздники с каждым разом набирают популярность, собирая все больше и больше зрителей. Растет и число тех, кто стремится стать участником подобных «Красному солнышку» фольклорных коллективов, желающих сохранить культурное наследие и передать его другим поколениям.