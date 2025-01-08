Рождественский турнир по спортивным единоборствам прошел в Подольске
Событие организовала Ассоциация спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики» при поддержке депутата Совета депутатов Подольска Евгения Исаева. В состязаниях по единоборствам приняли участие порядка 70 детей в возрасте от шести до 11 лет.
Шестой ежегодный Рождественский турнир по спортивным единоборствам прошел в микрорайоне Кузнечики на базе школы № 32 городского округа Подольск.
В соревнованиях участвовали ребята трех возрастных категорий: от шести до семи лет, от восьми до девяти лет и 10-11 лет. Второй год подряд спортсмены из обнинского клуба единоборств «Лукас» также приезжают в Подольск на Рождественский турнир.
Первое место завоевали юные самбисты из клуба «Добрыня», почетное второе заняли ребята из спортклуба кудо «Титан», а третью ступень пьедестала разделили борцы из клуба универсального боя «Скорпион» и клуба единоборств «Лукас» из Обнинска.
Наградили победителей и призеров директор школы № 32 Светлана Тухватулина и настоятель Никольского храма протоиерей Алексий Суриков. Спортсменам вручили медали и грамоты. Помимо этого, всем участникам раздали подарки к Рождеству.