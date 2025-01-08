Рождественский турнир по спортивным единоборствам прошел в Подольске

Шестой ежегодный Рождественский турнир по спортивным единоборствам прошел в микрорайоне Кузнечики на базе школы № 32 городского округа Подольск.

В соревнованиях участвовали ребята трех возрастных категорий: от шести до семи лет, от восьми до девяти лет и 10-11 лет. Второй год подряд спортсмены из обнинского клуба единоборств «Лукас» также приезжают в Подольск на Рождественский турнир.

Первое место завоевали юные самбисты из клуба «Добрыня», почетное второе заняли ребята из спортклуба кудо «Титан», а третью ступень пьедестала разделили борцы из клуба универсального боя «Скорпион» и клуба единоборств «Лукас» из Обнинска.

Наградили победителей и призеров директор школы № 32 Светлана Тухватулина и настоятель Никольского храма протоиерей Алексий Суриков. Спортсменам вручили медали и грамоты. Помимо этого, всем участникам раздали подарки к Рождеству.