Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Подольске

Среди юношей 2006 года рождения и младше победителем стал Савва Рогатнев, второе место занял Андрей Шумилин, а третье - Руслан Шафиев. В категории девушек того же возраста первое место завоевала Анастасия Пахомова, серебро досталось Александре Федоровичевой, а бронза - Таисии Алай.

Победителям и призерам турнира вручили грамоты и сладкие подарки. Тренер-преподаватель по настольному теннису школы «Космос» Татьяна Застрешкина отметила, что этот вид спорта помогает развивать координацию, ловкость, укрепляет здоровье и воспитывает дисциплину у детей.

Напомним, в декабре 2024 года, в спортивном зале ДК «Октябрь» прошли финальные турниры клуба настольного тенниса TTPodolsk. В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена из Подмосковья и Москвы.