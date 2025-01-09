Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Истре

Каждый год в округе семьи борются за звание лучшей в настольном теннисе. Как и в 2024 году, соревнование прошло в школе № 2 микрорайона Восточный, зал которой оборудован всем необходимым. Более того, на базе учебного заведения есть кружок по настольному теннису, поэтому ученики этой школы могли подготовиться к турниру и сыграть в привычной для них обстановке.

Состав семейный команд всегда один: либо брат и сестра, либо родитель и ребенок. В этом году лучшими стали семьи Егорычевых, Аникиных и Игнатьевых. Кстати, Мария Игнатьева - призер первого Рождественского турнира 2005 года. Даже спустя 20 лет она по прежнему становится лучшей. А вот Аникины участвуют только пятый раз, но это уже вторая их победа.

Все команды получили рождественские подарки и грамоты с автографами и новогодними пожеланиями от четырехкратного Олимпийского чемпиона Николая Зимятова.