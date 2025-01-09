09 января 2025, 13:07

Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Богородском округе

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Двадцатый ежегодный рождественский турнир по настольному теннису прошел в спортивном комплексе «Акрихин» в Старой Купавне. В соревнованиях участвовали 35 спортсменов.

Воспитанники «Спортивной школы олимпийского резерва» Богородского городского округа приняли участие в традиционных рождественских соревнованиях в трех возрастных категориях: младшие - 2015 года рождения и моложе, средние - 2012–2014 годов рождения и старшие - 2008–2011 годов рождения.

На открытии спортсменов поздравил представитель совета депутатов Богородского округа Анатолий Лебедев. В младшей группе победителями стали Анна Кременец и Роман Пашкеев, в средней не было сильнее Алисы Тонаканян и Амирхона Рахимкулова, в старшей на верхнюю ступень пьедестала поднялись Алиса Белова и Искандар Рахимкулов.

Победители соревнований получили заслуженные награды, грамоты, кубки и медали.

Спортсмены Богородский
09 января 2025, 14:16
Подмосковная Система-112 приняла около 300 тысяч вызовов в праздники
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Система-112 Московской области работала в новогодние праздники в штатном режиме. Так, с 31 декабря по 8 января в службу спасения поступило около 300 тысяч вызовов.

На каждое обращение операторы Системы-112 оперативно реагировали и передавали запросы в экстренные службы. Больше всего заявок поступило 1 января - свыше 47 тысяч вызовов. При этом, чаще всего жители Московской области обращались за помощью медиков, полиции и пожарных.

Напомним, служба спасения Подмосковья работает круглосуточно. По номеру 112 можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, и других чрезвычайных происшествиях.

Праздники Спасатели
09 января 2025, 14:15
Более 5 тысяч детей провели зимние каникулы в лагерях в Подмосковья
Министерство социального развития Подмосковья
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Зимняя смена прошла в детских лагерях Подмосковья с 28 декабря по 8 января. Там провели каникулы пять тысяч детей.

Ежегодно около 200 тысяч детей проводят каникулы в оздоровительных лагерях Подмосковья, рассказали в Минсоцразвития региона.

Каждая смена отличается своей программой, которую составляют с учетом погоды, возраста и интересов ребят. Многие занятия проводят в помещениях. Это бильярд, аэрохоккей, бассейн, мастер-классы. На улице дети занимаются ездой на лыжах и коньках.

«Самым популярным периодом для отдыха, по-прежнему, остается лето, но и зимой в лагере не менее интересно. Сейчас уже начался очередной учебный модуль и дети, наполненные яркими впечатлениями, отправились в школу», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ходе зимней смены ребята встречают Новый год. Так, в «Литвиново» провели красочное шоу, фуршет и дискотеку.

Подать заявку на бесплатную путевку в детский лагерь можно по ссылке.

Отдых Дети Детские лагеря
09 января 2025, 14:13
Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Истре
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Двадцатый семейный чемпионат по настольному теннису прошел в Истре. Участие в нем приняли 15 команд.

Каждый год в округе семьи борются за звание лучшей в настольном теннисе. Как и в 2024 году, соревнование прошло в школе № 2 микрорайона Восточный, зал которой оборудован всем необходимым. Более того, на базе учебного заведения есть кружок по настольному теннису, поэтому ученики этой школы могли подготовиться к турниру и сыграть в привычной для них обстановке.

Состав семейный команд всегда один: либо брат и сестра, либо родитель и ребенок. В этом году лучшими стали семьи Егорычевых, Аникиных и Игнатьевых. Кстати, Мария Игнатьева - призер первого Рождественского турнира 2005 года. Даже спустя 20 лет она по прежнему становится лучшей. А вот Аникины участвуют только пятый раз, но это уже вторая их победа.

Все команды получили рождественские подарки и грамоты с автографами и новогодними пожеланиями от четырехкратного Олимпийского чемпиона Николая Зимятова.

Спортсмены Истра Теннис
09 января 2025, 14:11
Хор русской песни имени Лидии Чадиной выступил в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Сольный концерт хора русской песни имени Лидии Чадиной прошел в сельском доме культуры «Балобаново». На протяжении всей программы не смолкали громкие аплодисменты.

Хор исполнил как веселые и зажигательные русские народные песни, так и душевные, лирические.

Коллективу уже почти 40 лет. Его творческий путь начался еще в 1985 году в Балобановском сельском доме культуры. В 1994 году хору было присвоено звание «Народный коллектив», а в 2019 году успешно подтверждено. Кстати, назван Хор был в честь одной из первых его участниц-основательниц - Лидии Ивановны Чадиной.

Балобановский хор был не раз награжден за большой вклад в сохранение лучших традиций русской народной песни дипломами и почетными грамотами, в том числе, губернатора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Концерты Песни Музыка Богородский

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