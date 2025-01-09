Рождественский спектакль «Вифлеемская ночь» прошел в Волоколамске

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Спектакль поставил театр «Дебют», которым руководит заслуженный работник культуры России Ольга Буракова. Взрослых и юных жителей Волоколамска захватила волшебная история о рождении в городе Вифлееме Иисуса Христа. Красивое повествование не оставило равнодушным ни одного зрителя.

Благочинный Волоколамского округа протоиерей Герман Григорьев поздравил всех пришедших с Рождеством и пожелал мира, добра и благополучия.

Спектакль закончился под бурные аплодисменты зрителей, которые вручили артистам цветы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.