Рождественский праздник прошел для пенсионеров в Лобне

Читайте нас в:

Артисты исполнили песни прошлых лет. Гости приняли участие в рождественских колядках. Для них также организовали стол со сладостями и чаем.

«Мы провели этот вечер дружно, создавая незабываемые воспоминания и наполняя сердца радостью. Спасибо организатором, ждем новых мероприятий», - отметили участники вечера.

В Лобне поддерживают старшее поколение. На территории округа работает отделение губернаторского проекта «Активное долголетие», в котором регулярно проходят культурные, образовательные и спортивные мероприятия.