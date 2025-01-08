Рождественские народные гуляния прошли у Богоявленского храма в Химках
Во дворе Богоявленского храма в Химках организовали праздничные гуляния, посвященные светлому празднику Рождества Христова. Мероприятия объединили прихожан химкинского благочиния, священнослужителей и народные коллективы.
Для гостей праздника подготовили чаепитие, активные игры и хороводы. Местные артисты показали театрализованное выступление, а все желающие приняли участие в рождественских колядках.
По словам благочинного Химкинского церковного округа, иерея Павла Тарасова, во дворе собора создали сказочную атмосферу, чтобы гости мероприятия смогли ощутить все эмоции от светлого праздника Рождества Христова.
«Уверен, что дети и их родители запомнят этот праздник на весь год. Я думаю, что подобные рождественские гуляния станут доброй ежегодной традицией», - добавил он.
Отметим, в Химках большое внимание уделяют проведению традиционных праздников. Благодаря поддержке главы муниципалитета Дмитрия Волошина в округе организуют культурные и образовательные мероприятия. Горожане особенно любят посещать концерты и театрализованные поздравления.