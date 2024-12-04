Рождественские чтения прошли в школе № 5 в Дмитрове

Патриотический урок прошел в школе № 5 в рамках Рождественских чтений. В мероприятии принял участие настоятель Дмитрий Скидаленко совместно с школьниками на примере святого благоверного великого князя Александра Невского, святого благоверного великого князя Димитрия Донского и святого праведного Феодора Ушакова рассмотрел подвиг как высшее служение народу. Ребята отметили, что он важен не только в военное время, но и в мирное.

Участники чтений вспомнили также о жителях Дмитрова, которые защищают границы России. Один из них - Илья Жоржев - воспитанник школы Олимпийского резерва «Динамо - Дмитров». Его наградили орденом Мужества посмертно в 2023 году.

Отец Дмитрий отметил, что преодоление жизненных проблем - тоже маленький подвиг. Важно с честью выходных из них.

«Пример беззаветного служения народу героев нашей страны всегда вдохновляет подрастающее поколение, учит быть достойными членами современного общества и горячо любить свою Родину», - прокомментировала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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