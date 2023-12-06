Рождественские чтения прошли в детском саду «Юный строитель» в Дмитрове

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По словам настоятеля Елисаветинского храма иерея Вадима Кульвановского, в игровой форме детям намного интереснее и проще знакомиться с народными традициями.

«Мероприятия в рамках Рождественских чтений во многом помогают возродить русскую духовность, русскую нравственность. Все они направлены на сохранение отечественной культуры и народных традиций», - сказала директор детского сада «Юный строитель» Татьяна Матвеец.

Московские областные рождественские образовательные чтения будут проводиться до 16 декабря. Последнее мероприятие пройдет в гимназии «Дмитров». Там состоится православный Московский областной фестиваль-конференция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В детском саду провели программу о традициях и фольклоре. Воспитанники исполнили народные песни и танцы. Педагоги рассказали ребятам о русском быте и загадывали загадки.

«Программа просто прекрасная. Мы вспомнили сказки, пословицы, познакомились с предметами быта. Увидели насколько детям интересно все то, что является истинными истоками нашей русской души», - отметила заместитель начальника Управления образования администрации Дмитровского округа Оксана Чернова.