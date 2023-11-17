Рождественские чтения открыли в школе № 7 в Наро-Фоминске

Более 200 новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье с начала года

Пресс-служба Минздрава МО

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Подмосковные врачи-неонатологи спасли уже 220 детей, появившихся на свет гораздо раньше срока, в 2023 году. Вес таких новорожденных является экстремально низким и не превышает одного килограмма.