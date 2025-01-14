Рождественские чтения для школьников прошли в библиотеке Балашихи

Школьники познакомились с историей и традициями празднования Рождества и Святок. На мероприятии им рассказали об евангельской истории рождения младенца Иисуса, святом семействе, волхвах и путеводной Вифлеемской звезде.

Помимо этого, ребята читали стихотворения и рассказы о своих любимых новогодних праздниках. В библиотеке организовали книжно-иллюстративную выставку «Славим Рождество Христово!», где дети познакомились с литературой на эту тему. Кроме того, там разместили детские рисунки, которые создали праздничную атмосферу.

На мероприятии прошел и мастер-класс по оригами. Юные участники чтений смастерили поделки своими руками. А в конце встречи ребята все вместе посмотрели сказку.