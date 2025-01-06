Рождественские богослужения пройдут в храмах Лобни в ночь с 6 на 7 января

Рождественские богослужения состоятся 6 января в 23:00 и 7 января в 09:00 в Храме Спаса Нерукотворного Образа на улице Киово, дом № 25А, 7 января в 00:00 и в 09:00 в Храме Филарета Московского на улице Калинина, дом № 11, 7 января в 00:00 и в 09:00 в Храме блаженной Матроны Московской при Лобненской городской больнице на улица Борисова, дом № 15, 7 января в 00:00 и в 09:00 в Храме священномученика Серафима Чичагова на улице Катюшки, дом № 62А, 7 января в 00:00 в Храме Архангела Михаила на Красной Поляне на улице Лейтенанта Бойко, дом № 41А, 7 января в 00:00 в Храме иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в микрорайоне Луговая на Полевой улице, дом № 7А.

Жители и гости округа, которые не смогут присутствовать на ночном богослужении, посетят литургию утром.