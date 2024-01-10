10 января 2024, 21:48

«Рождественская выставка» открылась в Красногорске

Unsplash
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В ДК «Подмосковье» в Красногорске открылась рождественская выставка картин на соответствующую тематику. Здесь представлены зимние пейзажи, дворики, лес, птицы и животные, а также портреты, натюрморты и городские зарисовки.

Более сорока авторов представили на выставке свои работы. Всего на в экспозиции выставлено порядка ста картин. Их художники из Красногорска выбирали сами. На экспозиции - работы опытных мастеров и начинающих. Многие запечатлели на полотнах красоту родного края.

«Здесь и Красногорск, и средняя полоса, какие-то сказочные места, белки, гуси и все что хотите. Любой человек, пришедший к нам на „Рождественскую выставку“, уйдет отсюда с прекрасным настроением и это здорово», - говорит заведующая отделом выставочной деятельности ДК «Подмосковье» Марина Воронова.

Ранее Андрей Воробьев посетил котельную , обеспечивающую теплом десятки домов и соцобъектов, в Новых Химках. Объект был оперативно восстановлен после аварии.

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Красногорск Выставки
10 января 2024, 21:38
Котельная в Химках вышла на полную нагрузку после аварии на трубопроводе
Телеканал «360»
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Районная тепловая станция РТС-240 на Нагорном шоссе в Химках вышла на полную нагрузку после аварии на трубопроводе. Об этом «360» сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер ТСК «Мосэнерго» Роман Агапов.

«В работе находятся все котлы, температура теплоносителя уже достигла 95 градусов, и мы в течение часа ожидаем выйти на температурный график 110 градусов», - рассказал он.

На месте побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ему доложили о текущей обстановке, о ситуации с неисправностью, что произошло и какие меры предпринимаются, добавил Агапов.

«Также мы сообщили о том, что полного отключения потребителей по зоне котельной РТС-240 не было, температура теплоносителя снижалась только до 60 градусов и оставалась циркуляция. Это позволило нам сохранить может быть не в полном объеме, но, тем не менее, тепло в домах», - заключил инженер.

Воробьев во время визита в Химки сообщил, что с момента аварии до запуска котлов прошло 3,5 часа. На месте продолжают работать аварийные бригады.

Химки Андрей Воробьев Отопление
10 января 2024, 21:04
ГУСТ: коммунальные службы Подмосковья провели уборку после снегопада
Главное управление содержания территорий Московской области
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Коммунальные службы Подмосковья провели масштабную уборку улиц после снегопада. В работах, которые начались ранним утром, участвовали свыше девяти тысяч специалистов, сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

План уборки территорий скорректировали из-за меняющихся погодных условий. Сначала специалисты промели тротуары и дорожки вдоль домов, для чего использовались трактора и минипогрузчики. Затем состоялась обработка улиц против гололеда, которая должна предотвратить последствия резкого перехода к плюсовой температуре в ночное время.

Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова отметила, что задания для коммунальных служб на следующий день уже сформированы: специалисты Подмосковья готовы к смене температуры 11 января. Инспекторский состав пообещал держать ситуацию под контролем, чтобы избежать образования сугробов и наледи.

С раннего утра бороться с последствиями вчерашней метели вышли коммунальщики Солнечногорска. Приоритет отдавался объектам соцсферы и адресной обработке обращений жителей.

ЖКХ Снегопад
10 января 2024, 18:42
Игорь Брынцалов проконтролировал работу котельной «Восточная» в Электростали
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов лично проверил работу котельной «Восточная» в Электростали. На коммунальном объекте установили дополнительную запорную арматуру, а также промыли котлы, теплообменники и соединяющие их коллекторы.

«Сейчас проводится ремонт системы химводоподготовки, сетевых насосов. Дальше по плану - капремонт котлов. Все силы брошены на то, чтобы скорее закончить все работы. Температура в квартирах достигнет нормы, как только будет закончен ремонт насосов», - подчеркнул спикер.

Подобная картина сейчас наблюдается и в ряде других округов. Специалисты фиксируют сбои в работе частных котельных. По словам Брынцалова, ситуацию возьмут под депутатский контроль, а активистов и старших по домам будут ежедневно информировать о проделанной работе.

«Во-первых, важно не допустить новых прорывов теплотрасс и поломок в котельных. Во-вторых, у жителей должно быть четкое понимание, что и в какие сроки будет сделано», - заключил председатель Мособлдумы.

Для удобства жителей в Подмосковье работают горячие линии по вопросам подачи тепла. Позвонить можно по номерам: 8(496) 750-00-50 и 8 (496) 755-57-98.

Ранее Андрей Воробьев попросил глав городских округов не скрывать коммунальные проблемы , честно сообщать о них.

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ЖКХ Мособлдума
10 января 2024, 18:26
Ледовую арену и футбольный манеж подготовили к открытию в Домодедове
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Ледовая арена и футбольный манеж в Домодедове готовы к открытию. В новогодние праздники почти 1,4 тысячи жителей округа смогли протестировать лед. Директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин рассказал, что в ближайшие дни можно будет записывать детей на хоккей, фигурное катание или футбол.

Сразу после массового катания или тренировки на лед выходит специальная заливочная машина. За 30 минут она выравнивает и заливает покрытие нужной плотности в соответствии с требованием фигуристов или хоккеистов.

«Мы будем работать в соответствии с потребностью. Если к нам придет много желающих заниматься спортом, будем стараться брать всех. Если команды захотят играть в вечернее время, значит, мы будем продлевать свою работу», - отметил Редькин.

В ближайшее время в тестовом режиме заработает и футбольный манеж.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о признании Московской области самым спортивным регионом страны.

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Спортсмены Город Домодедово

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