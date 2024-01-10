«Рождественская выставка» открылась в Красногорске

Более сорока авторов представили на выставке свои работы. Всего на в экспозиции выставлено порядка ста картин. Их художники из Красногорска выбирали сами. На экспозиции - работы опытных мастеров и начинающих. Многие запечатлели на полотнах красоту родного края.

«Здесь и Красногорск, и средняя полоса, какие-то сказочные места, белки, гуси и все что хотите. Любой человек, пришедший к нам на „Рождественскую выставку“, уйдет отсюда с прекрасным настроением и это здорово», - говорит заведующая отделом выставочной деятельности ДК «Подмосковье» Марина Воронова.

Ранее Андрей Воробьев посетил котельную , обеспечивающую теплом десятки домов и соцобъектов, в Новых Химках. Объект был оперативно восстановлен после аварии.

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